Pierre Gasly habló sobre Franco Colapinto y el rendimiento "no competitivo" del monoplaza Alpine

Alpine no tuvo un buen desempeño en el Gran Premio de Italia, en Monza. Franco Colapinto terminó en la decimoséptima posición de la carrera, por detrás de Pierre Gasly (16°). Tras la competición, los pilotos se mostraron descontentos por el resultado.
El corredor francés se detuvo a hablar con los medios de comunicación presentes e intentó explicar la estrategia que empleó junto a Franco Colapinto. Todo con el objetivo de acercarse a la zona de puntos.
Al respecto manifestó: “Por el momento, está bastante claro: no tenemos ritmo los sábados ni los domingos. Tenemos que intentar algo diferente, así que tratamos de cubrir ambas estrategias posibles con Franco. En mi caso, intentamos ir largo, esperando una bandera roja o un safety car que potencialmente nos diera una oportunidad de conseguir algo al final”.
Sobre su proyección para lo que resta de 2025, declaró: "Sabemos en qué estamos fallando. Siendo justos, es algo global: chasis y motor, no hay un solo culpable más que otro". Cabe recordar que Gasly acaba de renovar su contrato con Alpine hasta 2028.
“Sabemos que con la velocidad que tenemos en el auto por el momento no podemos llegar a los puntos. Tenemos que seguir intentando, luchando y esperemos que en algunos meses estemos en una posición capaz de pelear puestos altos", detalló luego el piloto.
La próxima carrera de la Fórmula 1
La próxima carrera será el domingo 21 de septiembre, en Azerbaiyán, aunque la actividad comenzará el viernes 19 con las primeras prácticas libres. En hora de Argentina:
Viernes 19 de septiembre
- 5.30 Práctica Libre 1
- 9 Práctica Libre 2
Sábado 20 de septiembre
- 5.30 Práctica Libre 3
- 9 Clasificación
Domingo 7 de septiembre