Pierre Gasly habló sobre Franco Colapinto y el rendimiento "no competitivo" del monoplaza Alpine

El compañero de Franco Colapinto explicó por qué el equipo no puede destacar en la presente temporada. “No hay un solo culpable”, señaló.

Alpine no tuvo un buen desempeño en el Gran Premio de Italia, en Monza. Franco Colapinto terminó en la decimoséptima posición de la carrera, por detrás de Pierre Gasly (16°). Tras la competición, los pilotos se mostraron descontentos por el resultado.

El corredor francés se detuvo a hablar con los medios de comunicación presentes e intentó explicar la estrategia que empleó junto a Franco Colapinto. Todo con el objetivo de acercarse a la zona de puntos.

Al respecto manifestó: “Por el momento, está bastante claro: no tenemos ritmo los sábados ni los domingos. Tenemos que intentar algo diferente, así que tratamos de cubrir ambas estrategias posibles con Franco. En mi caso, intentamos ir largo, esperando una bandera roja o un safety car que potencialmente nos diera una oportunidad de conseguir algo al final”.

"EL AUTO DE ESTE AÑO NO ES COMPETITIVO", Pierre Gasly y el análisis de la carrera en Monza.



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PhPjLxNtKZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025

Sobre su proyección para lo que resta de 2025, declaró: "Sabemos en qué estamos fallando. Siendo justos, es algo global: chasis y motor, no hay un solo culpable más que otro". Cabe recordar que Gasly acaba de renovar su contrato con Alpine hasta 2028.