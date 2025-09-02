Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos , superó a su compañero Pierre Gasly (17°) y obtuvo su mejor resultado con Alpine en la Fórmula 1 . Antes de desembarcar en Monza para el GP de Italia, la escudería francesa publicó un análisis del desempeño de sus dos pilotos en el circuito de Zandvoort.

Desde Alpine destacaron que, en la previa, la amenaza de lluvia para el domingo "prometía mucha imprevisibilidad y la posibilidad de sumar puntos".

“Cuando la carrera se puso dramática, el equipo estuvo en la pelea hasta el final, con Franco a solo 0,448 segundos de sumar un punto para el Campeonato Mundial“, señalaron desde el informe que suelen publicar el día siguiente a cada carrera.

FÓRMULA 1. Alpine publicó un análisis sobre las actuaciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Países Bajos.

Respecto de lo que ocurrió el sábado, explicaron: "Franco se vio afectado por el tráfico en la clasificación y consideró que la Q2 era posible. Pierre avanzó, pero se quedó a 0,150 segundos y terminó 14.º, lo que demuestra la poca diferencia que hay en la Fórmula 1 moderna".

Desde la escudería francesa insistieron en que la carrera del domingo tuvo su condimento de “drama”. “Con la lluvia presente el día de la carrera, teníamos potencial para aprovechar un Gran Premio plagado de incidentes, y casi nos salió a favor”, reflexionaron.

Alpine admitió que el plan de carrera pensado para Gasly “no salió bien” y, sobre Colapinto, analizó: “Franco arrancó con (neumáticos) blandos e hizo tres paradas: primero con medios en la vuelta 19, y luego dos durante los Safety Cars para intentar aprovechar los neumáticos más frescos”.

“La estrategia casi funcionó: cruzó la meta a menos de medio segundo de los puntos tras una fuerte embestida con blandos al final”, concluyeron.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo mudará su competencia a Italia. La carrera será el domingo 7 de septiembre, aunque la actividad comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres.

El Autódromo Nacional de Monza es el circuito en el que Colapinto hizo su debut en la Fórmula 1 en 2024 con la escudería Williams. Esta vez volverá con Alpine, en busca de sumar sus primeros puntos del año.

Fórmula 1: fecha y horarios del Gran Premio de Monza

Viernes 5 de septiembre

8.30 Práctica Libre 112 Práctica Libre 2

Sábado 6 de septiembre

7.30 Práctica Libre 311 Clasificación

Domingo 7 de septiembre

10 Carrera

Los horarios corresponden a la Argentina.