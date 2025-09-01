Atento Colapinto: se conoció la durísima sanción a un piloto para la próxima carrera de la Fórmula 1 en Monza

Se trata de Lewis Hamilton, que fue penalizado por los Comisarios Deportivos de la FIA, tras su paso por el circuito de Zandvoort.

Franco Colapinto, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, en la previa al GP de Países Bajos de la F1

El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 dejó un mal sabor en Franco Colapinto, ya que estuvo a una posición de lograr su primer punto en el año con su Alpine. Lo cierto es que la carrera en Zandvoort significó para él, y para varios corredores, una mejoría en su rendimiento, aunque para otros, una nueva decepción.

Uno de los que no tuvo un buen fin de semana fue Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo que abandonó la carrera en la vuelta N°23 tras sufrir un accidente que causó grandes daños en su Ferrari.

Embed Choque de Lewis Hamilton. pic.twitter.com/1ri1sS4CyS — Patootwm (@Patootwm) August 31, 2025 "No estoy seguro... Sentía que iba bien hasta ese punto, que el ritmo comparado con Charles delante de mí era bueno. Pero la parte trasera empezaba a moverse, tuve un toque en la curva 3 y no pude recuperar el coche. No es normal que tenga estos accidentes y acabe fuera de carrera. No puedo decir mucho más", aseguró el británico sobre su accidente.

La sanción a Hamilton que podría beneficiar a Franco Colapinto Más allá del accidente, Hamilton recibió una durísima noticia de cara al Gran Premio de Italia que tendrá lugar el próximo fin de semana en Monza. En la carrera que significa la más importante para Ferrari, ya que se disputa en territorio local, el piloto fue sancionado con cinco puestos en la grilla de partida por ignorar las banderas amarillas en el pit lane.

Además, este suceso le valió a Lewis dos puntos de penalidad en su superlicencia. Recordemos que Hamilton se encuentra sexto en el Campeonato de Pilotos, con 109 puntos, muy por detrás del 5to puesto que pertenece a su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, quien posee 151 puntos.