El inesperado comentario de Franco Colapinto a una periodista tras el GP de Países Bajos de la F1

El piloto argentino mantuvo un entretenido ida y vuelta con la periodista y piloto española, Christine Giampaoli Zonca, a quien conoció hace un año en Monza.

El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos significó su mejor actuación en lo que va del año, ya que su Alpine finalizó 11°, demostrando que con un poco más de fortuna, el piloto argentino puede acceder a los puntos en las próximas carreras.

Lo cierto es que en este país también se pudo ver la versión más distendida del pilarense, que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Tras la carrera, Colapinto brindó una entrevista para diversos medios en la zona mixta y al responder una pregunta de la señal DAZN, el joven de 22 años intercambió un comentario con la periodista que lo entrevistaba y, con una sonrisa cómplice, soltó: “Ahí tuvimos nuestra primera nota”.

Esta frase generó risas entre ambos y reflejó la frescura y espontaneidad con la que el argentino afronta cada aparición pública, generando cierta repercusión entre sus fans. Hay que decir que la respuesta de Colapinto se refería a su aparición en el próximo Gran Premio de Italia, donde hace un año debutó en la máxima categoría del automovilismo y donde conoció a Christine GZ e inmediatamente expresó su entusiasmo por ser entrevistado por ella.

Christine GZ, periodista de DAZZ y piloto española Dicha interacción se volvió viral por la conexión entre ambos, y desde entonces su vínculo fue seguido con interés. La presencia de la periodista de Dazn en el mundo del automovilismo no es casual, ya que también compite en categorías como el Rally Dakar y Extreme E.

¿Cuál será el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1? Al piloto argentino le queda nueve carreras en la presente temporada y la buena noticia es que ya conoce todos los circuitos restantes, debido a que el año pasado los corrió con Williams. Lo cierto es que el próximo fin de semana le espera el Gran Premio de Italia en Monza y las expectativas por sumar sus primeros puntos son altísimas. a continuación, el cronograma completo: