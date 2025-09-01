1 de septiembre de 2025 - 11:30

Dibu Martínez no será jugador del Manchester United: el tajante motivo detrás de la decisión

El arquero de la Selección Argentina estuvo en la mira del club inglés, pero la operación se cayó y el United consiguió un nuevo guardameta.

Emiliano Dibu Martínez se queda en Aston Villa

Por Cristian Reta

El nombre de Emiliano Dibu Martínez sonó con fuerza en los despachos del Manchester United como posible refuerzo para el arco, pero la negociación con Aston Villa no prosperó y uno de los motivos fue el alto monto de tasación del argentino.

Según medios británicos, el conjunto de Birmingham pidió cerca de 40 millones de libras esterlinas (unos 55 millones de dólares) por una transferencia definitiva, monto que en Old Trafford consideraron elevado y bastante alejado de su presupuesto.

Emiliano Martínez
El Dibu regresó al arco del Aston, que cayó frente a Brentford, en la segunda fecha de la Premier.

Lo cierto es que la primera propuesta del United fue la de conseguir un préstamo, algo que fue rechazado de inmediato por Villa. La postura del club era bastante clara: el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina solo saldrá en caso de una venta millonaria.

La tajante decisión del Manchester United que afectó el futuro del Dibu Martínez

Ante este escenario, la dirigencia del United se movió rápido en busca de alternativas y fijó su atención en Senne Lammens, arquero belga de 22 años que se desempeñaba en el Royal Antwerp de Bélgica. Su perfil, más económico y con proyección a futuro, encaja en la planificación deportiva del club.

Recordemos que esta no es la primera vez que el marplatense aparece en el radar de Manchester United. En 2023, cuando el equipo buscaba reemplazante para David De Gea, el entrenador Erik ten Hag eligió a André Onana en lugar del argentino, que finalmente tuvo que permanecer en Aston Villa.

424scout_539438200_18128891056458438_1428729714590079795_n
Senne Lammens, nuevo arquero del Manchester United

Hay que decir que el club mancuniano no transita su mejor momento de forma, ya que en esta temporada no juega en copas europeas y fue eliminado de la Copa de la Liga, por penales y ante un equipo de cuarta división, como es el Grimsby Town. En ese sentido, uno de los puestos que más genera dudas al DT Rubem Amorim es el de arquero, ya que tanto André Onana como Altay Bayindir, no convencieron con sus actuaciones.

