Con Loser entre sus figuras, Argentina fue campeona del Memorial Wagner

La Selección Argentina masculina de vóley cerró de manera brillante su participación en el Memorial Hubert Wagner, disputado en Cracovia, Polonia. En la jornada final, el equipo dirigido por Marcelo Méndez superó a Polinia, por 3/1, con parciales de 25/20, 21/25, 25/19 y 26/24, y se coronó campeón del certamen con una campaña perfecta.
Ante una de las selecciones más poderosas del mundo, con figuras como Wilfredo León y Bartosz Kurek en cancha, Argentina mostró carácter y calidad. El sexteto nacional fue sólido en ataque, contundente en bloqueo y oportuno en los momentos clave del partido, logrando imponerse con claridad y autoridad.
Luciano Palonsky fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos, en un rendimiento colectivo que volvió a destacar por su equilibrio y compromiso en todas las líneas.
Otras de las figuras del equipo Albiceleste fue el central y capitán, el mendocino Agustín Loser. El alvearense cerró el triunfo argentino con un bloqueo espectacular. Sumando en total 12 puntos en el partido.
Con este triunfo, Argentina cerró el torneo con tres victorias en tres partidos: 3/0 ante Brasil, 3/0 frente a Serbia y 3/1 contra Polonia, redondeando una preparación ideal de cara a los próximos desafíos internacionales y preparatorios de cara al Mundial en Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo.
Selección Argentina de Voleibol.
Gentileza
Además del título, llegaron los reconocimientos individuales: Pablo Kukartsev fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, Matías Sánchez fue premiado como el mejor armador y Joaquín Gallego se llevó la distinción al mejor bloqueador.
El Memorial Wagner sirvió no solo para medir fuerzas contra potencias, sino también para afianzar el funcionamiento del equipo en la recta final de cara a la clasificación olímpica.
Argentina formó con, Sánchez (2), Kukartsev (14), Loser (12), Zerba (1), Palonsky (17), Armoa (6), Danani (L). Ingresaron: Gallego (2), Martínez, Vicentín (9), Gómez (2), Giraudo (1), De Cecco.