Con Loser entre sus figuras, Argentina fue campeona del Memorial Wagner

La Selección Argentina de vóley venció a Polonia y logró el título del tradicional, en la recta final de preparación rumbo al Mundial de Filipinas. El mendocino Agustín Loser selló el triunfo con un bloqueo, y Pablo Kukartsev fue elegido MVP.

El seleccionado nacional superó a Polonia y se consagró campeón del Memorial Hubert Wagner jugado en Polonia

La Selección Argentina masculina de vóley cerró de manera brillante su participación en el Memorial Hubert Wagner, disputado en Cracovia, Polonia. En la jornada final, el equipo dirigido por Marcelo Méndez superó a Polinia, por 3/1, con parciales de 25/20, 21/25, 25/19 y 26/24, y se coronó campeón del certamen con una campaña perfecta.

Ante una de las selecciones más poderosas del mundo, con figuras como Wilfredo León y Bartosz Kurek en cancha, Argentina mostró carácter y calidad. El sexteto nacional fue sólido en ataque, contundente en bloqueo y oportuno en los momentos clave del partido, logrando imponerse con claridad y autoridad.

Luciano Palonsky fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos, en un rendimiento colectivo que volvió a destacar por su equilibrio y compromiso en todas las líneas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VoleyInfo7/status/1962259872113635334?t=m3LjmCADqgu8af1lvELgKg&s=08&partner=&hide_thread=false Gran triunfo de Argentina 3-1 a Polonia y quedo primera en el Hubert Wagner Memorial con 9 unidades ya que ganó sus 3 partidos y se coronó de dicho torneo.



Gran nivel de la selección en estos 3 días. El próximo partido será frente a Finlandia el 13 de septiembre en el Mundial pic.twitter.com/aidFAIu37l — Voley Info (@VoleyInfo7) August 31, 2025 Otras de las figuras del equipo Albiceleste fue el central y capitán, el mendocino Agustín Loser. El alvearense cerró el triunfo argentino con un bloqueo espectacular. Sumando en total 12 puntos en el partido.

Con este triunfo, Argentina cerró el torneo con tres victorias en tres partidos: 3/0 ante Brasil, 3/0 frente a Serbia y 3/1 contra Polonia, redondeando una preparación ideal de cara a los próximos desafíos internacionales y preparatorios de cara al Mundial en Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo.