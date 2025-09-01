Una despedida especial: música, fiesta y Messi en el Monumental

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela en el Más Monumental, en una jornada que combinará música y fútbol, y que podría marcar la última presentación oficial de Lionel Messi en el país.

Frente a Venezuela, Lionel Messi podría jugar su último partido oficial con la Selección Argentina en el estadio Más Monumental.

La Selección Argentina se prepara para vivir una noche cargada de emociones este jueves en el estadio Monumental, cuando enfrente a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido, que tiene horario de inicio a las 20.30, podría significar la última vez que Lionel Messi dispute un encuentro oficial en suelo argentino, y la jornada estará atravesada por ese clima de homenaje y celebración.

Para acompañar el evento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó una previa musical inédita. Tres referentes del cuarteto (La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano) serán los encargados de subir al escenario montado en Núñez, en un intento por transformar la espera en una verdadera fiesta popular desde las primeras horas de la tarde.

El estadio Monumental, la casa de la Selección Argentina. La expectativa es alta, el estadio de River Plate estará repleto y, para garantizar una experiencia completa, desde la organización recomendaron a los hinchas llegar al menos dos horas antes del inicio del encuentro. "La invitación es a vivir una jornada distinta, a puro fútbol y música", señalaron desde la AFA.

Tres grupos musicales actuarán en la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela:La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano. Argentina ya tiene su pasaje asegurado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y lidera la tabla de posiciones. Sin la presión del resultado, el foco estará puesto en el disfrute y en lo simbólico: despedir a Messi en casa, en lo que será su última presentación por Eliminatorias en territorio nacional.

El propio capitán confirmó la carga emocional del encuentro. “Va a ser especial”, dijo a su llegada al país este lunes, procedente de Estados Unidos, donde viene de disputar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami, junto a Rodrigo De Paul. Luego de una breve escala en Rosario, se sumó al resto del plantel en el predio de Ezeiza.