Godoy Cruz cortó la sequía y le ganó a Platense

Godoy Cruz sumó un triunfo importantísimo en su visita a Platense, 3-1, cortando una racha de diez encuentros sin victorias, en una noche donde mostró la mejor versión del ciclo Ribonetto, para tomar aire en la pelea por el descenso.

El arranque del encuentro no tuvo emociones. La lucha se dio en la zona media, sin grandes situaciones. Sin embargo, el Indio Fernández aprovechó un resbalón de un defensor rival y le rompió el arco al Calamar, para desatar el festejo mendocino y comenzar a pensar en positivo, tras una racha de cinco derrotas consecutivas (todas en el ciclo de Walter Ribonetto).

El gol activó el juego. El local comenzó a buscar las espaldas de los laterales bodegueros con lanzamientos cruzados, mientras que el Tomba apostó a jugar por el sector defendido por Lozano. Y de una acción que comenzó sobre la izquierda, llegó un centro que Martínez Dupuy no consiguió empujar a la red.

El trámite del encuentro sufrió entre el vértigo y las imprecisiones, propias de un campo de juego que se vio perjudicado por la lluvia de las últimas horas. Platense mejoró levemente tras el cachetazo que significó el 1-0 en favor de los mendocinos. Sin embargo, fue más profundo el Bodeguero. Desábato descolgó del ángulo un remate de Mendoza desde el vértice del área grande y las chances más claras se daban en el arco local.

El duelo se corría constantemente de un lado al otro del campo. Por momentos avanzaba el local, por momentos sorprendía Godoy Cruz con la velocidad de Andino y la potencia de Auzmendi y Martínez Dupuy. Sin embargo, Andino se fue de boca con el árbitro principal y vio la roja. Una acción que condicionaba al Expreso en un contexto que hasta ese momento le favorecía.

Martínez Dupuy fue la única referencia que quedó en ofensiva cuando el Tomba se quedó con uno menos.

Godoy Cruz no se achicó. Incluso consiguió otra chance para aumentar, aunque Auzmendí definió apenas ancho ante el achique del "1" calamar. Por apenas centímetros no llegó el segundo visitante. Después de esta acción, Ribonetto decidió sacar al goleador y rearmar la mitad del campo con el ingreso de Altamira. Así, el Tomba prácticamente no pasó sobresaltos durante los primeros 45 minutos. El último campeón del fútbol argentino fue una sombra de aquel equipo de la dupla Orsi- Gómez.

Justo empate de Platense

El complemento arrancó con máxima energía en el local, que visitó las inmediaciones del área bodeguera antes de los 5 minutos. Zapiola, de media distancia, remató apenas ancho. Quedaba claro que el Calamar estaba decidido a encontrar el empate, ante un rival que tenía un hombre menos y se metía en su campo para defender.

Y a los 10 minutos, con el Tomba peligrosamente replegado y sin ideas para sostener el balón, llegó un córner que posibilitó el empate del local. Baldasarra desató el festejo calamar ante el quedo de la defensa mendocina. "Así no se puede", se leyó en los labios de Ribonetto tras el empate. Y tenía razón.

Fue el peor momento del Tomba en el partido. Metido en su campo, sin poder salir y sin poder encontrar líneas de pases para salir del asedio, Platense acumuló algunas chances que hicieron pensar lo peor.

Los cambios salvaron al Tomba

Sin embargo, una ventana de cambios favoreció ampliamente a Godoy Cruz. Daniel Barrea, recién ingresado, aprovechó un error defensivo local para volver a poner arriba otra vez a los mendocinos. Casi de forma inesperada, la fortuna le hacía un guiño cómplice al elenco de Ribonetto.

Los cambios revitalizaron al Expreso. Pol Fernández se acopló de la mejor manera al Indio y el juego empezó a disputarse lejos de la valla de Petroli. Definitivamtente, el Tino acertó en sus decisiones desde el banco de suplentes.

De inmediato llegó otra chance clarísima para ampliar: Poggi le quemó las manos al "1" local y el rebote de Barrea dio en el palo. Increíble. El Tomba tenía todo para liquidar el partido a su favor. Sin embargo, esto no lo exhimió de sufrir: Petroli se hizo enorme para contener un cabezazo del chileno Rodríguez. Y de contra, en la última, Altamira definió con el arco a su disposición y emocionó a todo Godoy Cruz, que dijo adiós a la mala racha.