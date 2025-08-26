26 de agosto de 2025 - 20:59

Liga Profesional: Godoy Cruz, perdido en su laberinto

Luego de sumar su quinta derrota al hilo, el Tomba vive uno de los momentos más preocupantes de los últimos años. Está en crisis y tiene que recuperar su mentalidad competitiva, especialmente en casa.

El Tomba, sin rumbo claro y con el promedio al acecho, atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Foto:

Ramiro Gómez.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Godoy Cruz está atrapado en un laberinto del que, por ahora, no encuentra salida. Lo que empezó como un sueño, el del volver al Feliciano Gambarte, seguir en carrera en la competencia internacional, pelear arriba, se ha convertido en una pesadilla. Cinco derrotas consecutivas, eliminación de la Copa Sudamericana, caída libre en la tabla y un promedio que vuelve a asustar. ¿Cómo se llegó a este punto?

Ni el fútbol ni el deporte en general tienen fórmulas mágicas. Pero hay momentos en los que los síntomas son tan evidentes que cuesta mirar hacia otro lado. Desde la salida del Gato Oldrá, figura histórica del club y último sostén de un proyecto más o menos estable, todo ha sido ruido en el Expreso. Tres cambios de cuerpo técnico, decisiones erráticas y una identidad futbolística que se fue desdibujando partido a partido. Hoy, Godoy Cruz no tiene ni juego, ni carácter, ni resultados.

El equipo está perdido. En la cancha no encuentra funcionamiento ni reacción, es lo que expuso frente a Vélez en el segundo tiempo. Perdido en lo anímico, sin líderes ni respuesta colectiva. Y, donde se notan las decisiones tomadas por la urgencia.

image
Desde que regres&oacute; a jugar en el Gambarte, los hinchas a&uacute;n no disfrutan de un triunfo tombino.

Hay datos que reflejan ese deterioro, en esta segunda mitad del torneo. El equipo no ganó un solo partido y apenas sumó 3 de los últimos 18 puntos. Marcó solo 4 goles y recibió 9. Y si ampliamos la mirada al año completo, durante el Apertura hizo 8 goles y le convirtieron 19. Un dato frío y claro que, muestra que se generan pocas chances y se defiende mal.

El regreso al Gambarte, ¿una postal nostálgica?

Lo del Gambarte merece un párrafo aparte. Volver a casa era un anhelo, pero hasta ahora no fue más que una postal nostálgica. Cuatro partidos, tres derrotas. Un estadio que debería ser fortaleza se ha convertido en reflejo del mal momento, aunque todavía puede ser el punto de partida para una reconstrucción que devuelva la confianza y el sentido de pertenencia.

Más allá de los números, lo que preocupa es la falta de rumbo. Porque la derrota es parte del juego, pero perder sin identidad, sin pelea, sin alma ... preocupa. Lo que está en juego no es solo una campaña, sino la permanencia en la categoría. Y un club que supo crecer en silencio hoy vuelve a estar contra las cuerdas.

image
Santino Andino. La gran promesa surgida del club fue figura durante la Copa Sudamericana.

Seguramente este es un presente que se puede revertir, pero no con más parches. No alcanza con cambiar técnicos o mover piezas. Se necesita una reconstrucción interna, honesta, profunda. Recuperar liderazgo y juego. Volver a competir con convicción.

Godoy Cruz tiene tiempo. Pero no tiene margen. Cada partido que pase sin reacción puede ser un paso más en falso. El Tomba deberá potenciar lo que tiene y no lamentar lo que le falta. La gran incógnita es si Walter Ribonetto es el hombre capaz de potenciar y liderar esa reconstrucción, en este desafío que aceptó en un momento crítico. Tiene la responsabilidad , y también la oportunidad, de cambiar el rumbo. El tiempo dirá si está a la altura de esa empresa.

