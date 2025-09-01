1 de septiembre de 2025 - 21:36

Los Pumas ya piensan en Australia: recuperación, adaptación y foco en el próximo desafío

El seleccionado argentino de rugby ultima detalles para su duelo frente a los Wallabies, este sábado desde la 1.30 AM (hora de Argentina), por la tercera fecha del Rugby Championship.

El jugador mendocino, Juan Martín González volvería a ocupar la titularidad.&nbsp;

El jugador mendocino, Juan Martín González volvería a ocupar la titularidad. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Después de la histórica victoria frente a los All Blacks, Los Pumas ya están instalados en suelo australiano para afrontar su siguiente compromiso en el Rugby Championship. El seleccionado argentino, bajo la conducción de Felipe Contepomi, se encuentra en la ciudad de Townsville, donde inició su preparación para enfrentar a los Wallabies el próximo sábado a la 1.30 AM (hora argentina), en un encuentro que será transmitido por Disney+.

Leé además

El Lobo no tuvo una de sus mejores tarde, pero pudo rescatar un punto frente al Torito.

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima empató y dejó el liderazgo en Mataderos

Por Sergio Faria
El Indio Fernández rompió la paridad con un remate que se clavó en el ángulo calamar. 

Godoy Cruz cortó la sequía y le ganó a Platense

Por Juan Azor

Con el envión anímico de haber derrotado a Nueva Zelanda, el plantel llegó a Australia con una agenda marcada por el proceso de adaptación física y mental. Las primeras actividades tras el viaje incluyeron rutinas de recuperación, enfocadas en aliviar la carga muscular y combatir los efectos del jet lag, tras el extenso vuelo y la intensidad del último partido.

Los Pumas - All Blacks
Los Pumas vienen de sumar un triunfazo histórico frente a los All Blacks, por el Rugby Championship, en Liniers.

Los Pumas vienen de sumar un triunfazo histórico frente a los All Blacks, por el Rugby Championship, en Liniers.

El cuerpo técnico puso especial énfasis en el descanso, la alimentación y el trabajo regenerativo, como paso previo a una semana que irá ganando ritmo. A partir del martes, los entrenamientos aumentarán en exigencia, incorporando aspectos tácticos y técnicos, análisis de video y ajustes en las formaciones para diagramar la estrategia ante el conjunto local.

Uno de los objetivos centrales será mantener el nivel mostrado frente a los All Blacks y al mismo tiempo, corregir errores y afinar detalles. El staff médico también sigue de cerca a los jugadores que terminaron con golpes o molestias, mientras Contepomi y sus asistentes definen el mejor XV posible para este nuevo desafío.

La expectativa por la confirmación del equipo titular se concentra en el jueves, cuando se anunciará la formación oficial. Con la confianza alta y una mayor atención mediática tras el último triunfo, cualquier variante en la alineación captará el interés de los hinchas y la prensa.

La preparación culminará el viernes con el tradicional Captain’s Run, el último entrenamiento antes del partido. En esa práctica, se ajustarán las últimas piezas, se repasarán jugadas clave y se buscará consolidar la concentración grupal.

Este nuevo capítulo en Australia representa mucho más que un partido: es una prueba de madurez para un equipo que busca sostener su crecimiento con regularidad en una competencia de altísimo nivel. Frente a un rival de jerarquía como los Wallabies, Los Pumas intentarán confirmar que lo vivido ante Nueva Zelanda no fue casualidad, sino parte de un camino ascendente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Frente a Venezuela, Lionel Messi podría jugar su último partido oficial con la Selección Argentina en el estadio Más Monumental.

Una despedida especial: música, fiesta y Messi en el Monumental

Por Redacción Deportes
Rugby. Marcos Moneta selección argentina de seven

Rugby: Los Pumas 7 y las Yaguaretés tienen su calendario en el reducido internacional

Por Gonzalo Tapia
Los Pumas - All Blacks, por el Rugby Championship

¡Histórico! Los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Por Emanuel Cenci
El seleccionado nacional superó a Polonia y se consagró campeón del Memorial Hubert Wagner jugado en Polonia

Con Loser entre sus figuras, Argentina fue campeona del Memorial Wagner

Por Sergio Faria