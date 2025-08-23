23 de agosto de 2025 - 18:25

Premier League: Dibu Martínez volvió al arco del Aston Villa, pero no pudo evitar la derrota

El arquero argentino reapareció tras una suspensión, pero su equipo cayó 1 a 0 con Brentford. Su futuro sigue en duda en el tramo final del mercado de pases.

El Dibu regresó al arco del Aston, que cayó frente a Brentford, en la segunda fecha de la Premier.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Dibu Martínez volvió al arco del Aston Villa tras cumplir una fecha de suspensión, pero su regreso no fue el esperado y, el equipo cayó 1 a 0 ante Brentford en el Gtech Community Stadium, en la segunda jornada de la Premier League.

El arquero argentino, recientemente elegido por segunda vez consecutiva como el mejor del mundo en su puesto, no pudo evitar el gol de Dango Ouattara a los 12 minutos. Atajó el primer remate, pero el rebote quedó servido para que el delantero definiera con el arco vacío.

image
Aston Villa vs Brentford

Más allá del traspié, el foco alrededor de Martínez está puesto en su futuro. Aunque renovó su contrato con Aston Villa hasta 2029, el club lo puso en la vidriera durante el mercado de pases como una posible salida para aliviar la masa salarial. Manchester United fue el principal interesado, en medio de las dudas por el rendimiento de sus arqueros André Onana y Altay Bayindir, pero en los últimos días el interés habría perdido fuerza.

Las recientes ventas del Aston Villa -incluyendo a Jacob Ramsey, Leander Dendoncker y Leon Bailey - descomprimieron la situación económica, y desde Inglaterra aseguran que el club ya no tiene urgencia por vender. El entrenador Unai Emery no descartó nuevas salidas, aunque admitió que ahora "no hay presión" financiera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrentfordFC/status/1959359997617520762?t=_04RHFXDqEoM91gKZ6Kp6w&s=08&partner=&hide_thread=false

En este contexto, Dibu deberá definir si permanece en un equipo que jugará la Europa League, pero que perdió figuras clave y mostró un flojo rendimiento en el arranque, o si aún hay margen para buscar una transferencia en la recta final del mercado.

El próximo partido de los Villanos será el 31 de agosto ante Crystal Palace, justo en la antesala del cierre del libro de pases en Inglaterra. Allí podría haber más certezas sobre el futuro del arquero de la Selección Argentina.

