¿Se va Dibu Martínez? El campeón del mundo no jugó y explotaron los rumores

El arquero argentino no estuvo entre los convocados en el debut del club inglés por Premier League, el cuál jugó frente a Newcastle.

Dibu Martínez nominado a La Mejor Atajada del Año. Foto: @emi_martinez26

Dibu Martínez no estuvo presente en el estreno de Aston Villa en la Premier League frente a Newcastle en Villa Park, y su ausencia llamó la atención de los hinchas. El arquero ni siquiera integró el banco de suplentes, lo que generó especulaciones sobre una posible salida. Sin embargo, la razón fue una sanción pendiente de la temporada anterior.

La ausencia del Dibu Martínez generó especulaciones sobre su futuro en el club inglés.

La suspensión del Dibu Martínez

El origen de la suspensión se remonta al último partido de la campaña pasada, cuando Aston Villa enfrentó a Manchester United en Old Trafford con la clasificación a la Champions en juego. En aquel encuentro, un pase atrás comprometió al equipo y permitió que Rasmus Højlund quedara frente al arco.

Martínez salió fuera del área y derribó al delantero, acción que el árbitro Thomas Bramall consideró como ocasión manifiesta de gol. Le mostró la tarjeta roja directa, la primera en la carrera del campeón del mundo, y el equipo quedó con diez jugadores. La situación derivó en una derrota por 2-0 que sepultó las aspiraciones de clasificación.

La Premier League determinó que debía cumplir un partido de suspensión, por lo que quedó al margen de la primera fecha. En su lugar debutó el neerlandés Marco Bizot, reciente incorporación del mercado de pases, quien fue elegido por Unai Emery como titular.

Los rumores de salida del club

La ausencia de Martínez alimentó rumores sobre una inminente transferencia, ya que en las últimas semanas había crecido el interés de clubes europeos, entre ellos Manchester United. Sin embargo, hasta el momento ninguna oferta alcanzó las pretensiones de Aston Villa ni del entorno del arquero, por lo que su futuro sigue ligado a la institución de Birmingham.

El reglamento de la Premier League establece entre una y tres fechas de sanción por tarjeta roja directa. En este caso, el Comité de Competición aplicó solo un encuentro, por lo que Martínez podrá regresar en la segunda jornada ante Brentford.

Dibu Martínez, la figura del Aston Villa.

Aston Villa afronta la temporada con varios movimientos en el arco: además de Bizot, fichó al joven Yasin Ozcan procedente del Kasimpasa de Turquía, mientras que cedió al mediocampista argentino Enzo Barrenechea al Benfica. La competencia interna bajo los tres palos aparece como una de las claves en la planificación de Emery, aunque Martínez sigue siendo considerado pieza fundamental del equipo.

