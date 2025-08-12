12 de agosto de 2025 - 12:21

Polémica en el PSG: rival del Dibu Martínez para el Trofeo Yashin fue excluido y complica su futuro en Europa

Se trata de Gianluigi Donnarumma, quien fue excluido de la lista del PSG para la Recopa de la UEFA en medio de rumores sobre su futuro.

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del PSG

Foto:

Los Andes
Por Redacción Deportes

En un giro inesperado en la previa de la temporada 2025-2026, el PSG decidió excluir a Gianluigi Donnarumma de la convocatoria para la Recopa de la UEFA, una medida que aumenta la incertidumbre sobre el futuro del arquero italiano en su actual club.

Donnarumma, uno de los máximos contendientes al prestigioso Trofeo Lev Yashin, otorgado al mejor arquero del mundo, se encuentra en el centro de un escándalo interno que podría acelerar su salida del PSG.

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del PSG

El escándalo en el PSG que podría beneficiar al Dibu Martínez

Según medios especializados de Europa, la decisión de no incluirlo en la lista oficial responde a tensiones con la dirigencia y al interés creciente por parte de clubes de la Premier League, especialmente el Manchester United.

Dibu Martínez nominado a La Mejor Atajada del Año. Foto: @emi_martinez26

Dee acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Donnarumma tiene ofertas para continuar su carrera en Inglaterra, mientras que el PSG ya incorporó a jóvenes promesas para ocupar el arco en la próxima temporada. Este hecho cobra relevancia en la antesala de la entrega del Balón de Oro 2025, donde ambos arqueros, Donnarumma y Martínez, figuran como principales candidatos.

El desarrollo de esta situación será clave para definir quién se consagra como el mejor arquero del mundo en la próxima temporada y cómo se moverán ambos en el mercado internacional.

Por lo pronto, el puesto del italiano está cubierto, ya que el Paris Saint-Germain contrató a un joven talento como Lucas Chevalier. Se trata de un jugador francés de 23 años que fue presentado en las últimas semanas con un vínculo a largo plazo, lo que presupone un proyecto para que se convierta, en un futuro cercano, en el arquero titular del PSG.

