Gasly aclaró lo que pasó con Colapinto en Zandvoort: "Tuvimos la conversación que necesitábamos"

A pocos días del Gran Premio de Monza, el francés Pierre Gasly se refirió al cruce que protagonizó con su compañero de equipo, Franco Colapinto, durante la última carrera, cuando no le cedió el paso en el momento clave para que pudiera luchar por la décima posición frente a Esteban Ocon.
La maniobra dejó a Colapinto en el 11° puesto, fuera de los puntos, y generó su malestar: “Faltó hacer un mejor trabajo en equipo”, había señalado tras la competencia.
En diálogo con Motorsport, Gasly aseguró este jueves que la situación quedó saldada dentro del equipo: “Lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera (en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones). Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.
El francés insistió en que solo habría cedido su lugar si las instrucciones hubieran sido diferentes, y remarcó que cumplió con lo acordado: “Creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente”.
Qué sucedió en la pista
El conflicto surgió cuando Colapinto, con neumáticos rojos nuevos, avanzaba con ritmo sólido tras superar a Nico Hülkenberg y se disponía a atacar a Ocon, quien marchaba a por el 10° y sumaba el último punto disponible.
Gasly, con gomas blandas desgastadas tras 46 giros, perdió rendimiento y posiciones, pero se mantuvo delante de su compañero, retrasando el avance del bonaerense. Recién en las últimas vuelta Colapinto pudo adelantarlo, aunque ya sin chances de alcanzar a Ocon que estaba a más de 2 segundos.
Finalmente, por una penalización a Kimi Antonelli, Colapinto terminó en el 11° puesto, mientras que el equipo volvió a irse sin puntos y continúa último en el campeonato de constructores, con 20 unidades, lejos de Haas, que suma 44.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: el Gran Premio de Italia
Viernes 5 de septiembre
- 8.30 Práctica Libre 1
- 12 Práctica Libre 2
Sábado 6 de septiembre
- 7.30 Práctica Libre 3
- 11 Clasificación
Domingo 7 de septiembre