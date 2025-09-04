Gasly aclaró lo que pasó con Colapinto en Zandvoort: "Tuvimos la conversación que necesitábamos"

El piloto argentino había declarado que les "faltó trabajo en equipo" luego de que el francés no lo dejara pasarlo para seguir a Esteban Ocón. El momento le impidió puntuar.

A pocos días del Gran Premio de Monza, el francés Pierre Gasly se refirió al cruce que protagonizó con su compañero de equipo, Franco Colapinto, durante la última carrera, cuando no le cedió el paso en el momento clave para que pudiera luchar por la décima posición frente a Esteban Ocon.

La maniobra dejó a Colapinto en el 11° puesto, fuera de los puntos, y generó su malestar: “Faltó hacer un mejor trabajo en equipo”, había señalado tras la competencia.

En diálogo con Motorsport, Gasly aseguró este jueves que la situación quedó saldada dentro del equipo: “Lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera (en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones). Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

El francés insistió en que solo habría cedido su lugar si las instrucciones hubieran sido diferentes, y remarcó que cumplió con lo acordado: “Creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente”.

Embed Y esto de Gasly sin dejar pasar a Colapinto que fue ? pic.twitter.com/Qpm3mEps7W — Carrascal (@demalmada) August 31, 2025 Qué sucedió en la pista El conflicto surgió cuando Colapinto, con neumáticos rojos nuevos, avanzaba con ritmo sólido tras superar a Nico Hülkenberg y se disponía a atacar a Ocon, quien marchaba a por el 10° y sumaba el último punto disponible.