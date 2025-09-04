4 de septiembre de 2025 - 13:53

Gasly aclaró lo que pasó con Colapinto en Zandvoort: "Tuvimos la conversación que necesitábamos"

El piloto argentino había declarado que les "faltó trabajo en equipo" luego de que el francés no lo dejara pasarlo para seguir a Esteban Ocón. El momento le impidió puntuar.

Fórmula 1. Los Pilotos de la escudería Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto

Fórmula 1. Los Pilotos de la escudería Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto

Foto:

Internet
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A pocos días del Gran Premio de Monza, el francés Pierre Gasly se refirió al cruce que protagonizó con su compañero de equipo, Franco Colapinto, durante la última carrera, cuando no le cedió el paso en el momento clave para que pudiera luchar por la décima posición frente a Esteban Ocon.

Leé además

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Sin descanso para Franco Colapinto: cuándo será su próxima carrera y las claves del circuito de Monza

Por Cristian Reta
FÓRMULA 1. Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos. 

Fórmula 1: Alpine publicó un análisis sobre las actuaciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly

Por Redacción Deportes

La maniobra dejó a Colapinto en el 11° puesto, fuera de los puntos, y generó su malestar: “Faltó hacer un mejor trabajo en equipo”, había señalado tras la competencia.

En diálogo con Motorsport, Gasly aseguró este jueves que la situación quedó saldada dentro del equipo: “Lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera (en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones). Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

El francés insistió en que solo habría cedido su lugar si las instrucciones hubieran sido diferentes, y remarcó que cumplió con lo acordado: “Creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente”.

Embed

Qué sucedió en la pista

El conflicto surgió cuando Colapinto, con neumáticos rojos nuevos, avanzaba con ritmo sólido tras superar a Nico Hülkenberg y se disponía a atacar a Ocon, quien marchaba a por el 10° y sumaba el último punto disponible.

Gasly, con gomas blandas desgastadas tras 46 giros, perdió rendimiento y posiciones, pero se mantuvo delante de su compañero, retrasando el avance del bonaerense. Recién en las últimas vuelta Colapinto pudo adelantarlo, aunque ya sin chances de alcanzar a Ocon que estaba a más de 2 segundos.

Finalmente, por una penalización a Kimi Antonelli, Colapinto terminó en el 11° puesto, mientras que el equipo volvió a irse sin puntos y continúa último en el campeonato de constructores, con 20 unidades, lejos de Haas, que suma 44.

Embed

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: el Gran Premio de Italia

Viernes 5 de septiembre

  • 8.30 Práctica Libre 1
  • 12 Práctica Libre 2

Sábado 6 de septiembre

  • 7.30 Práctica Libre 3
  • 11 Clasificación

Domingo 7 de septiembre

  • 10 Carrera
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El divertido intercambio entre Franco Colapinto y la periodista española Christine GZ

El inesperado comentario de Franco Colapinto a una periodista tras el GP de Países Bajos de la F1

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, en la previa al GP de Países Bajos de la F1

Atento Colapinto: se conoció la durísima sanción a un piloto para la próxima carrera de la Fórmula 1 en Monza

Por Cristian Reta
Franco Colapinto y su enojo con Alpine

El tenso diálogo entre Colapinto y su ingeniero cuando se enteró que pudo sumar puntos: "La c..... de la lora"

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto finalizó 11° en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto apuntó contra Alpine tras el GP de Países Bajos: "Nos faltó trabajo en equipo"

Por Redacción Deportes