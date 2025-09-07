7 de septiembre de 2025 - 13:49

Colapinto terminó 17° en Italia y confesó: "Me sentí solo y la carrera fue muy larga, dura y aburrida"

El piloto argentino demostró su frustración ante el mal desempeño en el Gran Premio de Italia, finalizando en el mismo puesto en el que largó con su Alpine.

Los Andes | Redacción Deportes
Tras cruzar la línea de llegada en el puesto 17, Colapinto explicó que le resultó imposible cambiar su suerte durante la competencia y que la falta de ritmo y de oportunidades lo dejó con bronca. “No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, dijo en referencia a la falta de ideas.

También cuestionó la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza.

Cómo fue la carrera de Colapinto

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo. Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

Verstappen, amo y señor en Monza

En lo más alto, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó de punta a punta tras un inicio con tensión en la primera chicana, donde cedió momentáneamente la punta a Lando Norris (McLaren) para evitar sanciones. Luego recuperó el liderazgo y nunca más lo soltó.

Verstappen se impuso con 19 segundos de ventaja sobre Norris, segundo, y más de 20 sobre Oscar Piastri, tercero, tras una polémica interna en McLaren por un error en boxes que derivó en órdenes de equipo.

