Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza lo ganó de guapo y bajó al puntero en el Parque

Con un gol agónico del central Imanol González, Gimnasia se impuso a Gimnasia de Jujuy recuperó el liderazgo y volvió al triunfo después de tres partidos. Un estadio colmado alentó al Lobo mendocino.

En el parque, el Lobo mendocino y el Lobo jujeño no se sacan ventaja.

Fue de guapo que el Lobo mendocino terminó imponiéndose. Arriesgó todo por los tres puntos hasta el último minuto y tuvo su premio: en tiempo adicional apareció el gigante del Parque, Imanol González, quien sacudió la red del arco defendido por Álvarez tras un rebote en el travesaño. El gol hizo estallar el estadio Víctor Legrotaglie y le dio a Gimnasia un triunfo tan merecido como necesario, luego de tres fechas sin ganar.

Con esta victoria, Gimnasia de Mendoza no solo bajó al puntero Gimnasia de Jujuy, sino que además recuperó el lugar de privilegio que había perdido hace un par de jornadas. Un resultado que lo vuelve a poner en carrera y lo invita a soñar, cuando restan apenas cuatro fechas para el final de la fase regular y con la final directa por el ascenso en el horizonte.

Gimnasia y Esgrima - Almirante Brown El Lobo quiere y necesita volver a festejar en casa, no solo para asegurarse el liderazgo sino para recuperar la solidez ofensiva. GyE El conjunto dirigido por Ariel Broggi fue en busca de todos los caminos para quedarse con los tres puntos ante un rival que supo cerrarse en el fondo y que hasta el final parecía llevarse un empate valiosísimo al norte. Pero la insistencia tuvo recompensa.

En el primer tiempo, con Ferreyra, Nacho Antonio y el propio Imanol González, el Lobo generó ocasiones claras, aunque volvió a sufrir la falta de eficacia que lo persiguió en las últimas jornadas. Las dudas crecían, pero la fe seguía intacta.

Nicolás Romano, de la cantera y figura de Gimnasia y Esgrima. / Gentileza. Quien fue dado de alta tras una dura lesión y estaría en el banco de suplentes, es el pibe de la casa: Nico Romano. PrensaGyE. El complemento trajo variantes importantes, entre ellas el ingreso de Nicolás Romano, jugador de la casa que volvió a jugar después de diez meses tras superar una dura lesión. También ingresó Matías Recalde, quien en la última acción del partido remató fuerte, obligó al arquero a una gran tapada y estrelló la pelota en el palo. De ese córner nació el gol de González, luego de un cabezazo de Ferreyra que dio en el travesaño.