Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima: "Este equipo sabe a qué juega y yo lo voy a defender siempre"

Gimnasia y Esgrima de Mendoza dio un paso fundamental en la lucha por el ascenso directo al vencer sobre la hora a Gimnasia de Juju y en un duelo de alto voltaje, tanto por lo que había en juego como por todo lo que se dijo en la previa. Pero detrás de ese triunfo hay una figura que emerge con firmeza: Ariel Broggi, el entrenador del Lobo mendocino, que no solo recuperó la confianza del equipo, sino que lo devolvió a la cima de la Zona B a falta de cuatro fechas para el final.

Broggi vive cada partido como si fuera una final, y no es solo una frase hecha. Frente al conjunto jujeño, el Mensan a jugó con intensidad, compromiso y convicción, características que el DT resalta en cada conferencia. Y cuando la pelota entró en tiempo adicional gracias al gol de Imanol González , la emoción no fue casual: era el premio al trabajo, al convencimiento y, sobre todo, a no haberse rendido tras una racha de tres encuentros sin victorias.

"Supimos contrarrestar lo que ellos propusieron . Cambiamos algunas cosas para este partido y los jugadores lo entendieron perfectamente. Fue un triunfo trabajado, merecido, que llegó al final pero que es consecuencia de lo que hicimos durante todo el partido", explicó el entrenador tras el pitazo final.

Más allá del resultado, Broggi destacó el crecimiento del equipo en el juego. "No habíamos tenido la suerte de convertir antes, pero se creció bien. El equipo fue de menor a mayor, se plantó y lo fue a buscar", afirmó.

En la previa, se había hablado del arbitraje, de supuestos favores y hasta de cuestionamientos al rendimiento del equipo. Lejos de esquivar la polémica, Broggi eligió salir al cruce con contundencia. "Cuando se habla así, yo tengo que salir a defender a mis jugadores. P orque es una falta de respeto para ellos. No se llega a una final como la del año pasado ni se está donde estamos hoy por casualidad . Este equipo viene construyendo su camino con trabajo, triunfos y partidos bien jugados", disparó.

Y fue más allá: "Hoy ganamos merecidamente. Siempre que se hable de esa manera, voy a salir a defender a mis jugadores porque sé lo que dan cada semana".

Nicolás Romano, el pibe de la casa, ingresó a los 12' del segundo tiempo. Volvió a jugar después de 10 meses un partido oficial. La hinchada celebró su regreso.

Un triunfo que ilusiona

El entrenador también valoró el entorno emocional que rodeó el partido, con un estadio colmado y un banderazo previo que volvió a unir a hinchas y jugadores. "Se venía hablando mucho de este partido, de lo que era jugar en casa. Lo de ayer con la hinchada en el hotel fue muy importante para los jugadores. Y lo de hoy fue una fiesta", reconoció.

Pero Broggi mantiene los pies sobre la tierra: "Esto es partido a partido. No podemos bajar la guardia. Hay que seguir con esta intensidad, con esta determinación y con este compromiso. Hoy dependemos de nosotros, y eso es lo mejor".

A cuatro fechas del final de la fase regular, Gimnasia está nuevamente en lo más alto. Y con Broggi al mando, el equipo parece haber recuperado no solo su fútbol, sino también su confianza. En el Parque hay ilusión, pero sobre todo hay conducción. Y esa se llama Ariel Broggi.