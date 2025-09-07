Carlos Alcaraz se quedó con el US Open y la cima del ranking

El español Carlos Alcaraz superó a Jannick Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, y se consagró campeón del US Open de Tenis

El tenista español Carlos Alcaraz venció este domingo al italiano Jannick Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en aproximadamente dos horas y cuarenta minutos de juego, y se coronó campeón del US Open. Además, se convirtió en el nuevo número uno del mundo.

Alcaraz llegaba a esta cita sin haber cedido un set durante el torneo Grand Slam disputado en Nueva York y con un 3-1 a favor en duelos cabeza a cabeza frente a Sinner. Desde el comienzo, el español se topó con dos chances de quiebre de servicio. No las desaprovechó y consiguió una amplia diferencia de 6-2 en el primer parcial.

El punto definitorio del US Open: Embed CARLOS ALCARAZ IS A TWO-TIME US OPEN CHAMPION.



That smile on his face says it all







pic.twitter.com/bQtNqWYxJD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025 Sin embargo, el italiano de 24 años se encargó de arrebatarle en el cuarto juego del segundo asalto la impresionante estadística que mantenía su rival: no había entregado ningún set desde los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati ante Andrey Rublev. Con el 3-1 parcial, Sinner mantuvo cada uno de sus saques para llegar al 6-3 definitivo y comenzar a soñar con una remontada.

Dicho anhelo duró poco ya que, en la siguiente manga, Alcaraz borró del terreno del Arthur Ashe a su oponente con un contundente 6-1 y volvió a conseguir la ventaja ante el vigente campeón. El murciano logró ponerse 5-0 y quebrar el servicio en dos de las tres oportunidades que se le presentaron.

Carlos Alcaraz levantó el trofeo y celebró la cima del ranking: Embed Carlos Alcaraz is a US Open champion once again! pic.twitter.com/VxwNranecl — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025 Con los ánimos por las nubes debido al gran nivel que mostraba, el nuevo número 1 del mundo arremetió contra Sinner y estuvo cerca de batir su servicio, pero no lo consiguió sino hasta el quinto juego para ponerse 3-2 y mantener el suyo para estirar la diferencia ante un rival que llevaba 27 victorias consecutivas en pista dura en los Grand Slam.