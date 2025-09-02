2 de septiembre de 2025 - 18:40

Tenis: Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka y se metió en la semifinal del US Open

TENIS. Carlos Alcaraz volvió a triunfar en el Grand Slam de EEUU, esta vez por sets corridos ante el checo. Ahora, se con el ganador de Djokovic y Fritz.

Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka, extendió su buena racha y se metió en la semifinal del US Open.

Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka, extendió su buena racha y se metió en la semifinal del US Open.

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Reciclar pelotas de tenis es una idea simple y original para mantener el orden de casa.

Las pelotas de tenis usadas, no las tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas útiles de aprovecharlas

Por Redacción
Tenis. Novak Djokovic avanza a cuartos del US Open

Tenis: Novak Djokovic avanza a cuartos del US Open tras vencer a Jan-Lennard Struff en tres sets

Por Gonzalo Tapia
Embed

En el primer set del encuentro, el checo se plantó y jugó un buen tenis, pero contra el español eso no basta... Cometió dos dobles faltas (3 vs. 1) y un error no forzado (8 vs. 7) más que él, aunque la diferencia estuvo en los quiebres: el murciano tuvo tres oportunidades y convirtió una, en el primer game del partido, mientras que no le cedió ni uno a su rival. Así, empezó a edificar su victoria.

Gz3kq6SWUAAT16H
TENIS. Carlos Alcaraz le gan&oacute; a Lehecka, extendi&oacute; su buena racha y se meti&oacute; en la semifinal del US Open

TENIS. Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka, extendió su buena racha y se metió en la semifinal del US Open

En el último parcial, el checo levantó el nivel y volvió a jugar como en el primero, pero tampoco fue suficiente. Tras atinar otros 12 winners, uno de sus puntos fuertes, Carlitos completó la victoria.

El gran momento de Alcaraz que lo tiene cerca de recuperar el mejor puesto del ranking

Esta claro que Alcaraz y Jannik Sinner (1°) son los rivales a vencer en cada certamen del circuito. El que viene en mejor racha es Carlitos, que solo perdió dos de sus últimos 48 encuentros, con cinco títulos en el medio. Antes del US Open l evantó el trofeo del Masters 1000 de Cincinnati, y en lo que va de torneo todavía no cedió ni un set.

Ahora, ¿qué tiene que pasar para que le pueda arrebatar la cima del ranking al italiano? La gran ventaja que tiene el murciano es la cantidad de puntos que defiende cada uno: él ya defendió los 200 que obtuvo en la edición anterior, donde apenas llegó a segunda ronda, mientras que el tano deberá ir por el bicampeonato para mantener sus 2000 porotos. Guiándonos por los antecedentes, todo podría definirse en una tremenda final entre ambos.

Por el momento, Alcaraz deberá pasar una barrera más antes de alcanzar la final del torneo. Se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre otros dos candidatos: Novak Djokovic (7°), leyenda inagotable, y Taylor Fritz (4°), el mejor local. El encuentro será este martes, a eso de las 21.30. Va por ESPN y Disney+.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un espectador le robó el regalo de un tenista a un niño en el US Open

US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

Por Redacción Deportes
Francisco Comesaña hizo un buen partido pero dejó pasar las oportunidades. 

Tenis: Francisco Comesaña batalló con Cameron Norrie pero quedó eliminado del US Open

Por Redacción Deportes
Tenis. Francisco Cerúndolo raqueta top 1 del equipo nacional.

Tenis: Francisco Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Por Gonzalo Tapia
aryna sabalenka vs. iga swiatek: ¿cual se impondra?

Aryna Sabalenka vs. Iga Swiatek: ¿cuál se impondrá?

Por Redacción