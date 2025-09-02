Tenis: Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka y se metió en la semifinal del US Open

En el primer set del encuentro, el checo se plantó y jugó un buen tenis, pero contra el español eso no basta... Cometió dos dobles faltas (3 vs. 1) y un error no forzado (8 vs. 7) más que él, aunque la diferencia estuvo en los quiebres: el murciano tuvo tres oportunidades y convirtió una , en el primer game del partido, mientras que no le cedió ni uno a su rival. Así, empezó a edificar su victoria.

Para el segundo, un Lehecka visiblemente desgastado no metió ningún ace, solo conectó dos winners -contra siete del español- y, nuevamente, no tuvo chance de romper el servicio rival, mientras que el ibérico tuvo cuatro y convirtió dos . Así, dio otro paso más y sacó una ventaja difícil de remontar, más contra una raqueta de su talla.

En el último parcial, el checo levantó el nivel y volvió a jugar como en el primero, pero tampoco fue suficiente. Tras atinar otros 12 winners, uno de sus puntos fuertes, Carlitos completó la victoria.

Esta claro que Alcaraz y Jannik Sinner (1°) son los rivales a vencer en cada certamen del circuito. El que viene en mejor racha es Carlitos , que solo perdió dos de sus últimos 48 encuentros , con cinco títulos en el medio. Antes del US Open l evantó el trofeo del Masters 1000 de Cincinnati, y en lo que va de torneo todavía no cedió ni un set.

Ahora, ¿qué tiene que pasar para que le pueda arrebatar la cima del ranking al italiano? La gran ventaja que tiene el murciano es la cantidad de puntos que defiende cada uno: él ya defendió los 200 que obtuvo en la edición anterior, donde apenas llegó a segunda ronda, mientras que el tano deberá ir por el bicampeonato para mantener sus 2000 porotos. Guiándonos por los antecedentes, todo podría definirse en una tremenda final entre ambos.

Por el momento, Alcaraz deberá pasar una barrera más antes de alcanzar la final del torneo. Se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre otros dos candidatos: Novak Djokovic (7°), leyenda inagotable, y Taylor Fritz (4°), el mejor local. El encuentro será este martes, a eso de las 21.30. Va por ESPN y Disney+.