Fórmula 1: Sin Franco Colapinto, ya se disputa la práctica libre 1 del GP de Italia

La práctica libre 1 del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, ya se puso en marcha con la particularidad de que no estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Esto se debe a que Colapinto le cedió su monoplaza para la primera sesión de entrenamientos al estonio Paul Aron por la prueba de rookies, aunque volverá a subirse para girar en el Autódromo Nacional de Monza en la práctica libre 2.