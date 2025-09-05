Fórmula 1: Sin Franco Colapinto, ya se disputa la práctica libre 1 del GP de Italia

La práctica libre 1 del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, ya se puso en marcha con la particularidad de que no estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine).
Esto se debe a que Colapinto le cedió su monoplaza para la primera sesión de entrenamientos, de Fórmula 1, al estonio Paul Aron
La práctica libre 1 del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, ya se puso en marcha con la particularidad de que no estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine).
Esto se debe a que Colapinto le cedió su monoplaza para la primera sesión de entrenamientos al estonio Paul Aron por la prueba de rookies, aunque volverá a subirse para girar en el Autódromo Nacional de Monza en la práctica libre 2.
El argentino viene de terminar undécimo en el GP de Países Bajos, donde redondeó una muy buena actuación, y quiere aprovechar en Italia para sumar sus primeros puntos del año.