6 de septiembre de 2025 - 13:10

Fórmula 1: Franco Colapinto, sobre su clasificación en Monza "Me va a dar una décima extra"

Faltan 9 carreras para finalizar el campeonato Mundial de Fórmula 1 y el piloto nacional está optimista a los próximos desafíos que tendrá en las pistas.

Fórmula 1. El piloto pilarense Franco Colapinto&nbsp;

Fórmula 1. El piloto pilarense Franco Colapinto 

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El piloto bonaerense de la escudería Alpine tras cerrar, en el puesto 18°, en la Clasificación del Gran Premio de Fórmula 1, que se disputa en el tradicional circuito italiano de Monza, mostró su optimismo de cara a las 9 fechas, que restan en el Campeonato Mundial de esta disciplina tuerca.

Leé además

Fórmula 1. Franco Colapinto que saldrá a la pista en el lugar 18° en el GP de Italia, que se corre en Monza este domingo

Fórmula 1: La Pole fue para Max Verstappen y Franco Colapinto largará en el lugar 17°

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto sale a bajar sus tiempos y mejorara sus performances anteriores

Fórmula 1: Este domingo Franco Colapinto largará en la posición 18° y la pole la liderará Max Verstappen

Por Gonzalo Tapia

¿Qué dijo Franco Colapinto a los medios?

“Siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra. Son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó Colapinto.

No obstante, apuntó contra los mecánicos del equipo: “Ayer el auto no me gustaba cómo iba . No me lo pusieron bien a punto en la FP1”.

“En la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante… creo que perdí una décima”, dijo y agregó: “igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

Sobre la renovación de Gasly indicó: “Le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fórmula 1. Este sábado se corrió el  tercer ensayo, donde Franco Colapinto quedó en el puesto 14°

Fórmula 1: Franco Colapinto mejoró en el tercer ensayo y remató 14°

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto terminó en el puesto 14° en la última práctica libre en Monza

Fórmula 1: Colapinto terminó último en la práctica libre 2, donde el más rápido fue Lando Norris

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto

Formula 1: Termina el ensayo 2 de Monza con Franco Colapinto en el lugar 20°

Por Gonzalo Tapia
Formula 1. Lewis Hamilton, piloto de Ferrari

Fórmula 1: Dominio de Ferrari en la primera práctica libre del GP de Italia

Por Gonzalo Tapia