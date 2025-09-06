Fórmula 1: Franco Colapinto, sobre su clasificación en Monza "Me va a dar una décima extra"

Faltan 9 carreras para finalizar el campeonato Mundial de Fórmula 1 y el piloto nacional está optimista a los próximos desafíos que tendrá en las pistas.

El piloto bonaerense de la escudería Alpine tras cerrar, en el puesto 18°, en la Clasificación del Gran Premio de Fórmula 1, que se disputa en el tradicional circuito italiano de Monza, mostró su optimismo de cara a las 9 fechas, que restan en el Campeonato Mundial de esta disciplina tuerca.

¿Qué dijo Franco Colapinto a los medios? “Siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra. Son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó Colapinto.

No obstante, apuntó contra los mecánicos del equipo: “Ayer el auto no me gustaba cómo iba . No me lo pusieron bien a punto en la FP1”.

“En la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante… creo que perdí una décima”, dijo y agregó: “igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

Colapinto se refirió a su compañero de equipo, Pierre Gasly: “Estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos. Yo desde un poco antes de Hungría, yo me sentía que estaba bien con el auto, estaba en confianza. Cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido. El pilarense agregó: “ con esto, yo estoy contento”.