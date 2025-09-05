5 de septiembre de 2025 - 10:00

Fórmula 1: Dominio de Ferrari en la primera práctica libre del GP de Italia

Franco Colapinto no corrió en el ensayo número 1 del GP de Italia de Fórmula 1, donde Lewis Hamilton fue el más veloz y fue secundado por su coequiper Charles Leclerc

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este resultado ilusiona de cara a lo que resta en el fin de semana a los tifosis de Ferrari, en un año verdaderamente para el olvido para la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1.

La gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz Jr., de Williams, quien terminó en la tercera posición.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lidera el campeonato, concluyó sexto.

Esta sesión no contó con la participación del argentino Franco Colapinto, quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies. Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton, mientras que el otro piloto oficial del equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 18°.

La práctica libre 2 del GP de Italia, que ya contará con la presencia de Colapinto, comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).

