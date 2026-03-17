Franco Colapinto en Buenos Aires: las posibles fechas y el lugar elegido para ver al Alpine de Fórmula 1

El evento se realizaría a fines de abril en Palermo aprovechando la suspensión de carreras en Medio Oriente y contará con un fuerte financiamiento de empresas privadas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el equipo Alpine ultiman detalles para que Franco Colapinto protagonice una exhibición histórica a fines de abril. El evento aprovecha un bache inesperado en el calendario de la Fórmula 1, generado por la suspensión de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por conflictos bélicos.

El reciente éxito en el Gran Premio de China, donde el piloto de Pilar obtuvo su primer punto de la temporada, ha disparado la expectativa por este reencuentro con el público local. Aunque se analizan diversas actividades, la fecha central que cobra fuerza es el fin de semana del 26 de abril.

Portadas Canva Franco Colapinto mostró orgulloso un nuevo sticker en su termo. La logística detrás del showcar y los 3 millones de dólares Traer un monoplaza de la máxima categoría no es una tarea sencilla ni económica. El costo de la logística, que incluye el traslado del vehículo, el equipo de mecánicos especializados de Enstone y los seguros internacionales, oscila entre los 2 y 3 millones de dólares. Según fuentes oficiales, la mayor parte de esta inversión será absorbida por patrocinadores privados que apoyan al piloto.

La razón técnica detrás de esta decisión logística reside en la naturaleza de los monoplazas de competencia. Si prospera el evento, no se utilizará un Alpine A526 de este año. Los coches de exhibición, denominados showcars, suelen ser modelos de temporadas anteriores con motores y prestaciones adaptadas que no son las mismas de una carrera oficial. Al ser vehículos de años previos, el equipo puede operarlos sin las restricciones de kilometraje que impone la FIA para los modelos actuales y sin arriesgar componentes críticos en el asfalto irregular de una avenida. Además, el personal que viaja es un equipo de mecánicos específico para eventos, permitiendo que el staff principal no interrumpa su preparación para el Gran Premio de Miami.

Franco Colapinto Colapinto tuvo un mejor rendimiento durante el Sprint respecto a la clasificación del viernes. Gentileza. Palermo vs Autódromo: dónde acelerará el piloto de Pilar Respecto a la ubicación, se barajan distintas opciones para evitar complicaciones excesivas a los vecinos. Si bien el Autódromo Oscar y Juan Gálvez es una alternativa natural, el foco está puesto en un circuito callejero en una zona emblemática. El escenario con más chances es el Monumento a los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo.