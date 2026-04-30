Clima tenso en la previa del GP de Miami: Colapinto le respondió a Bearman

En la previa del GP de Miami de Fórmula 1, Franco Colapinto le respondió a Oliver Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka. El argentino aseguró que no está de acuerdo con los comentarios del británico y remarcó que intentó contactarlo sin éxito.

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Luego de un mes sin actividad, la Fórmula 1 vuelve a la pista con un clima cargado por lo ocurrido en Japón. El incidente entre el piloto de Alpine y el de Haas generó repercusiones dentro y fuera del paddock, aunque la mayoría de los análisis coincidieron en que no hubo responsabilidad directa de ninguno.

Bearman, sin embargo, calificó la maniobra como “inaceptable” y sostuvo que Colapinto se cruzó para defender su posición. Frente a esto, el argentino fue claro: “Lo más importante es que está bien, pero no estoy contento con sus comentarios”.

Colapinto y Bearman se mostraron amistosos en los últimos Grandes Premios, aunque el accidente en Suzuka rompió la armonía.

Colapinto explicó que intentó comunicarse con Bearman tras la carrera. “Después de la carrera le envié un mensaje inmediatamente. Nunca respondió, así que no me habló”, afirmó. A su vez, insistió en que su prioridad fue siempre la seguridad.

El argentino también analizó la maniobra desde lo técnico: “Cuando suceden cosas así, el que va detrás tiene todo el conocimiento de la velocidad. La persona que va adelante está mucho más ciega. Creo que ambos tienen parte de responsabilidad”.

El accidente ocurrió en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón. El Alpine de Colapinto circulaba con menor potencia, lo que generó una gran diferencia de velocidad con el Haas de Bearman, quien terminó perdiendo el control e impactando contra las barreras.

Desde el equipo Haas también bajaron el tono de la polémica. Su jefe, Ayao Komatsu, aseguró que el argentino no hizo nada fuera de lo habitual y que la situación respondió a las condiciones propias de carrera.

Fórmula 1 El Alpine de Colapinto marcha delante del Haas de Oliver Bearman, en la previa del accidente de Suzuka. Gentileza

El cronograma del GP de Miami

Con la polémica aún latente, la Fórmula 1 retoma la actividad en Estados Unidos. El Gran Premio de Miami comenzará este viernes con las prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y tendrá su carrera principal el domingo.

Colapinto volvió a dejar en claro su postura: “En ningún momento actué de forma agresiva. Me alegra que esté bien. Espero que podamos solucionarlo pronto”. Del otro lado, Bearman sostuvo que no vio el mensaje y que no guarda rencor.