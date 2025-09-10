10 de septiembre de 2025 - 17:43

Flavio Briatore ilusiona con una frase sobre el futuro de Franco Colapinto

Tras haberlo cruzado públicamente en las últimas semanas, Flavio Briatore prácticamente le aseguró la continuidad en Alpine a Franco Colapinto para el 2026.

Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto

En declaraciones a AFP, el jefe de la escudería francesa calmó las aguas y enterró cualquier tipo de especulación sobre el futuro del corredor argentino. En ese sentido, aseguró: "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los mismos dos pilotos forma parte de esa estabilidad".

"El equipo necesita estabilidad, lo que implica mantenerlos a ambos"

alpine dupla
De manera seguida, Briatore confirmó que hablaba sobre la continuidad de Franco en la categoría, en el segundo asiento de Alpine. "De momento, aún no lo hemos decidido", advirtió sobre ese tema, aunque luego lanzó: "Normalmente, la estabilidad implica mantenerlos a ambos".

Para el italiano, lo más importante para el año entrante no es cambiar de piloto, sino mejorar las condiciones en las cuales ambos corren cada Gran Premio. "Lo más importante es hacer un auto que rinda", analizó. "Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista", completó con esperanza.

Briatore sobre Alpine: "Lo más importante es un coche que rinda"

Alpine
En consecuencia, la búsqueda de Alpine será darle un auto de buen rendimiento a Pierre Gasly, que abrochó su continuidad con el equipo hasta el 2028. "Pierre es un piloto realmente bueno, lo considero uno de los mejores. Lo más importante para 2026 es construir un coche que rinda y en el que tenga confianza", culminó.

Según trascendió, la confirmación pública y oficial de la continuidad de Franco Colapinto en la escudería Alpine podría darse después del Gran Premio de México, que se correrá el fin de semana del 26 de octubre. De hecho, sólo restarían detalles menores para el acuerdo entre las partes.

