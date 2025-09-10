La insólita denuncia que presentó Brasil tras su derrota con Bolivia

La Selección de Brasil apuntó los cañones contra la organización del partido de Eliminatorias Sudamericanas en El Alto, Bolivia. Allí, el scratch denunció a alcanzapelotas, árbitros y fuerzas de seguridad por supuesta conducta antideportiva. Cabe destacar que el encuentro determinó la clasificación de la Verde al repechaje.
El plantel dirigido por el italiano Carlo Ancelotti sufrió varias situaciones desagradables desde que arribó al país del Altiplano, y nunca llegó a sentirse cómodo. Además, sufrió por demás los efectos de los 4.000 metros de altura del estadio El Alto, y terminó cayendo por la mínima diferencia gracias a un penal polémico.
Brasil denunciará el accionar boliviano:
Las imágenes de la mala organización se hicieron virales en las redes sociales, y no deja lugar a las dudas. Allí se observa cómo alcanzapelotas ocultaban balones debajo de banquetas y detrás de carteles de publicidad para entorpecer el desarrollo del juego, y dormir el trámite cuando la victoria estaba al alcance de la mano. Además, la delegación brasileña también aseguró que en ciertos momentos se arrojaron pelotas al campo, buscando el mismo propósito.
Samuel Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, calificó el encuentro como “un auténtico desastre” y criticó duramente no solo el comportamiento de los alcanza pelotas, sino también a la terna arbitral y a la policía local: Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos fue completamente antideportivo, señaló.
Mientras tanto, el técnico Carlo Ancelotti se mostró más moderado, e indicó que la altitud fue el factor que emparejó el desarrollo del partido y le permitió a Bolivia sostener el resultado que le dio la clasificación al repechaje.
La Confederación Brasileña de Fútbol adelantó que en su denuncia incluirá acusaciones por el mal trato del árbitro, amenazas de arresto al cuerpo técnico por parte de la policía boliviana, la falta de seguridad en el estadio, y deficiencias en la infraestructura de los vestuarios.