La insólita denuncia que presentó Brasil tras su derrota con Bolivia

La Selección de Brasil denunció irregularidades en seguridad e infraestructura de Bolivia, en el duelo que cerró las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección de Brasil apuntó los cañones contra la organización del partido de Eliminatorias Sudamericanas en El Alto, Bolivia. Allí, el scratch denunció a alcanzapelotas, árbitros y fuerzas de seguridad por supuesta conducta antideportiva. Cabe destacar que el encuentro determinó la clasificación de la Verde al repechaje.

El plantel dirigido por el italiano Carlo Ancelotti sufrió varias situaciones desagradables desde que arribó al país del Altiplano, y nunca llegó a sentirse cómodo. Además, sufrió por demás los efectos de los 4.000 metros de altura del estadio El Alto, y terminó cayendo por la mínima diferencia gracias a un penal polémico.

Así ESCONDÍAN LOS BALONES los alcanzapelotas bolivianos en los últimos minutos del partido ante Brasil.



Además, TIRABAN LOS BALONES A LA CANCHA cuando atacaba Brasil.



Brasil prepara una queja ante la CONMEBOL. Las imágenes de la mala organización se hicieron virales en las redes sociales, y no deja lugar a las dudas. Allí se observa cómo alcanzapelotas ocultaban balones debajo de banquetas y detrás de carteles de publicidad para entorpecer el desarrollo del juego, y dormir el trámite cuando la victoria estaba al alcance de la mano. Además, la delegación brasileña también aseguró que en ciertos momentos se arrojaron pelotas al campo, buscando el mismo propósito.

Samuel Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, calificó el encuentro como “un auténtico desastre” y criticó duramente no solo el comportamiento de los alcanza pelotas, sino también a la terna arbitral y a la policía local: Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos fue completamente antideportivo, señaló.

Mientras tanto, el técnico Carlo Ancelotti se mostró más moderado, e indicó que la altitud fue el factor que emparejó el desarrollo del partido y le permitió a Bolivia sostener el resultado que le dio la clasificación al repechaje.