10 de septiembre de 2025 - 17:06

La insólita denuncia que presentó Brasil tras su derrota con Bolivia

La Selección de Brasil denunció irregularidades en seguridad e infraestructura de Bolivia, en el duelo que cerró las Eliminatorias Sudamericanas.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección de Brasil apuntó los cañones contra la organización del partido de Eliminatorias Sudamericanas en El Alto, Bolivia. Allí, el scratch denunció a alcanzapelotas, árbitros y fuerzas de seguridad por supuesta conducta antideportiva. Cabe destacar que el encuentro determinó la clasificación de la Verde al repechaje.

Brasil denunciará el accionar boliviano:

Las imágenes de la mala organización se hicieron virales en las redes sociales, y no deja lugar a las dudas. Allí se observa cómo alcanzapelotas ocultaban balones debajo de banquetas y detrás de carteles de publicidad para entorpecer el desarrollo del juego, y dormir el trámite cuando la victoria estaba al alcance de la mano. Además, la delegación brasileña también aseguró que en ciertos momentos se arrojaron pelotas al campo, buscando el mismo propósito.

Samuel Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, calificó el encuentro como “un auténtico desastre” y criticó duramente no solo el comportamiento de los alcanza pelotas, sino también a la terna arbitral y a la policía local: Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos fue completamente antideportivo, señaló.

La Confederación Brasileña de Fútbol adelantó que en su denuncia incluirá acusaciones por el mal trato del árbitro, amenazas de arresto al cuerpo técnico por parte de la policía boliviana, la falta de seguridad en el estadio, y deficiencias en la infraestructura de los vestuarios.

