Polémica en España por la decisión de Carlo Ancelotti con dos estrellas de la Selección de Brasil

La Selección de Brasil afronta la doble fecha FIFA de septiembre con Carlo Ancelotti en el centro de la discusión mediática en España, tras revelarse la forma en la que gestionó la convocatoria de sus principales figuras, de cara a los duelos ante Chile y Bolivia.
El DT italiano decidió afrontar los dos últimos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas sin las figuras brasileras del Real Madrid y, en su lugar, convocó al delantero del Barcelona, Raphina. Esto despertó cierta disconformidad en medios catalanes.
image.png
Carlo Ancelotti, entrenador italiano, tendrá su debut en tierras brasileñas al frente de la Canarinha y ante un difícil rival, Paraguay.
Gentileza
Raphinha convocado, Vinícius, Rodrygo y Militao no
El periodista Joaquim Piera señaló en Sport que: “Raphinha nunca debió ser convocado en esta fecha FIFA de septiembre con Brasil encarando dos encuentros sin ningún tipo de valor añadido, porque ya está clasificada para el Mundial 2026”. Además, agregó que la decisión del técnico italiano evidencia “un preocupante trato desigual entre el internacional blaugrana y la armada canarinha merengue”.
Mientras tanto, Vinícius Jr., Rodrygo y Éder Militao permanecieron en Madrid. En contraste, Raphinha disputó 78 minutos en la victoria 3-0 sobre Chile en el Maracaná y se perfila para volver a jugar ante Bolivia.
image
Raphinha, una de las figuras de Brasil y del Barcelona
La carga del viaje y la postura de Ancelotti como DT de Brasil
Mundo Deportivo informó que el viaje supuso para el brasileño “una carga física y logística considerable, con alteraciones de huso horario y condiciones climáticas distintas”. Por otro lado, el medio español añadió que “el jugador blaugrana estuvo siempre en la formación titular que probó Carletto” en los entrenamientos en Teresópolis.
Previo al duelo en La Paz, Ancelotti declaró: “La idea que tengo es cambiar un poco, no solo los jugadores, sino nuestra forma de jugar. Tenemos que considerar el componente de la altitud y estamos evaluando el cansancio de los futbolistas y la estrategia del partido”. Además, remarcó: “Meteremos a jugadores con más frescura, porque tenemos que jugar de manera diferente a lo que hicimos contra Chile, porque en la altitud no puedes hacerlo con mucha intensidad y presión”.
thiegomattosimagens_545354421_18078569419987714_5797624246462036854_n
Repercusiones en España
Según Marca, la ausencia de los jugadores del Real Madrid se justificó porque “Brasil ya está clasificada” y “para los europeos parecía un esfuerzo extra llevarlos hasta la altura de Bolivia”.
En Cataluña, Sport calificó la situación como “un gasto de esfuerzos increíble en un momento clave del curso futbolístico”. Por su lado, el propio Raphinha expresó en redes sociales su visión al publicar una fotografía con la camiseta de la Selección y la frase: “Sempre é uma honra”.
mrancelotti_541835052_18526728364031802_6482487211069513628_n
La Selección de Brasil tras ganarle a Chile
Recordemos que, tras la finalización de la fecha FIFA, el delantero deberá reincorporarse en los próximos días al FC Barcelona, que enfrentará primero al Valencia CF por La Liga y luego debutará en la Champions League frente al Newcastle United.