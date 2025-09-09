Polémica en España por la decisión de Carlo Ancelotti con dos estrellas de la Selección de Brasil

La convocatoria de Raphinha en la doble fecha FIFA de septiembre desató críticas en la prensa catalana, mientras figuras del Real Madrid fueron preservadas

La Selección de Brasil afronta la doble fecha FIFA de septiembre con Carlo Ancelotti en el centro de la discusión mediática en España, tras revelarse la forma en la que gestionó la convocatoria de sus principales figuras, de cara a los duelos ante Chile y Bolivia.

El DT italiano decidió afrontar los dos últimos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas sin las figuras brasileras del Real Madrid y, en su lugar, convocó al delantero del Barcelona, Raphina. Esto despertó cierta disconformidad en medios catalanes.

image.png Carlo Ancelotti, entrenador italiano, tendrá su debut en tierras brasileñas al frente de la Canarinha y ante un difícil rival, Paraguay. Gentileza Raphinha convocado, Vinícius, Rodrygo y Militao no El periodista Joaquim Piera señaló en Sport que: “Raphinha nunca debió ser convocado en esta fecha FIFA de septiembre con Brasil encarando dos encuentros sin ningún tipo de valor añadido, porque ya está clasificada para el Mundial 2026”. Además, agregó que la decisión del técnico italiano evidencia “un preocupante trato desigual entre el internacional blaugrana y la armada canarinha merengue”.

Mientras tanto, Vinícius Jr., Rodrygo y Éder Militao permanecieron en Madrid. En contraste, Raphinha disputó 78 minutos en la victoria 3-0 sobre Chile en el Maracaná y se perfila para volver a jugar ante Bolivia.

image Raphinha, una de las figuras de Brasil y del Barcelona La carga del viaje y la postura de Ancelotti como DT de Brasil Mundo Deportivo informó que el viaje supuso para el brasileño “una carga física y logística considerable, con alteraciones de huso horario y condiciones climáticas distintas”. Por otro lado, el medio español añadió que “el jugador blaugrana estuvo siempre en la formación titular que probó Carletto” en los entrenamientos en Teresópolis.