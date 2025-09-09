En una definición apasionante, Bolivia clasificó al repechaje y eliminó a Venezuela

El final de las Eliminatorias Sudamericanas entregó momentos emocionantes, que quedarán en el recuerdo de dos países muy sufridos desde lo futbolístico. Venezuela y Bolivia lucharon palmo a palmo por el boleto al repechaje, que quedó para el cuadro del Altiplano.

La cuenta era sencilla. La Vinotinto dependía de sí misma , y con una victoria se aseguraba seguir en carrera en búsqueda de su primera participación en la Copa del Mundo. La Verde, por su parte, tenía que ganar y esperar una derrota en Maturín.

Al disputarse ambos partidos en simultáneo, la atención de los hinchas, jugadores y cuerpos técnicos se dividía entre lo que sucedía dentro del campo y las noticias que llegaban desde la televisión.

De entrada Venezuela sacó diferencias, con el gol de Telasco Segovia cuando sólo transcurrían 3 minutos del primer tiempo. El empate de Yerri Mina, no alcanzó a festejarse en Bolivia, ya que a los 120 segundos Josef Martínez volvía a adelantar a su equipo.

Hasta ese momento, el que seguía vivo era el cuadro del Bocha Batista. Sin embargo, todo se desmoronó en el fatídico cierre de la etapa inicial . Casi en simultáneo, Luis Suárez estampó el 2 a 2 para Colombia, y Miguel Terceros canjeaba un insólito penal para adelantar a Bolivia 1 a 0.

Así se fueron al descanso, con la clasificación al repechaje cambiando de manos. Eso marcó un antes y después en la noche sudamericana. Venezuela se desmoronó anímicamente, y tres goles más de Luis Suárez y otro de Córdoba enterraron las ilusiones, a pesar del descuento de Salomón Rondón. El partidazo, 6 a 3, ya no importaba tanto.

Venezuela no pudo y cayó goleado:

Embed Venezuela 3-6 Colombia , ¡¿Pero que clase de locura es esta? Un Pasesote de Juan Fernando Quintero a Jhon Cordoba, calcado como ante Bolivia, y aparece el sexto para la Selección Colombia. Goleada en Maturin.pic.twitter.com/CaYfFUunC7 — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) September 10, 2025

Toda la atención se trasladó a El Alto, donde un gol de Brasil que signicara el empate sacaría a Bolivia de la pelea por el Mundial, y le devolvería el cupo a Venezuela.

La tensión en ambos estadios se hizo palpable, y el sufrimiento de dos selecciones que sólo se atrevían a soñar con la cita máxima del fútbol crecía cada vez más. Los dirigidos por Óscar Villegas redoblaron esfuerzos para contener los embates de Brasil, que padeció demasiado la altura.

Así Bolivia logró lo impensado, y seguirá luchando por la clasificación al Mundial en el repechaje, que no será a eliminación directa con un elenco de otra confederación, sino un torneo de selecciones de varios continentes que tendrá semifinales entre los equipos de peor ranking, mientras los mejores ubicados esperan en las definiciones por los cupos.