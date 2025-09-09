9 de septiembre de 2025 - 12:33

Fútbol: Varias figuras del continente tendrán sus últimas eliminatorias sudamericanas

Llega el natural fin de ciclo para varios jugadores de fútbol que compiten en el torneo de la Conmebol

Fútbol. Nicolás Otamendi, un pilar de la defensa de Argentina que logró la copa del mundo&nbsp; Qatar 2022.

Fútbol. Nicolás Otamendi, un pilar de la defensa de Argentina que logró la copa del mundo  Qatar 2022.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El recambio generacional ya es una realidad y durante la jornada significará la despedida de referentes que marcaron época en sus selecciones de Fútbol

Leé además

Fútbol. Ian Subiabre jugador de River Plate

Fútbol: El club River Plate quiere extender el contrato del chubutense Ian Subiabre

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Lionel Messi capitán de la selección argentina

Fútbol: La marca que podría conseguir Lionel Messi , incluso, sin jugar ante Ecuador

Por Gonzalo Tapia

La dura despedida que nadie desea

En Argentina, por ejemplo, el defensor Nicolás Otamendi jugará su último partido oficial en esta competencia.

En cuanto a “La Tri” también habrá emociones fuertes con dos despedidas confirmadas: Hernán Galíndez, arquero nacionalizado y referente del equipo, afrontará su último compromiso en Eliminatorias, mientras que Enner Valencia, máximo goleador histórico, también dirá adiós a este certamen.

Colombia, uno de los seleccionados ya clasificados al Mundial, también verá la salida de dos emblemas: Camilo Vargas, arquero de experiencia, y Dayro Moreno, goleador incansable que atraviesa el tramo final de su carrera, dejarán atrás su participación en Eliminatorias.

Otro que vivirá un cierre especial es el paraguayo Roberto Fernández que, aunque su despedida será de visitante, tuvo su gran broche en Asunción, donde contribuyó al pasaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En Perú, la situación es diferente, ya que el seleccionado no logró la clasificación y varios históricos se despedirán sin chances de jugar otra Copa del Mundo. Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano tendrán su última presentación en Lima.

Bolivia también será testigo de una despedida significativa, donde Carlos Lampe, uno de los arqueros más emblemáticos de la “Verde”, afrontará su último partido en Eliminatorias. Si bien el jugador dejó abierta la puerta a continuar en caso de llegar al Mundial, todo indica que su ciclo en estas instancias de clasificación llega a su fin.

Finalmente, Venezuela tendrá el adiós del mediocampista Tomás Rincón, referente y capitán durante más de una década, anunció que su duelo ante Colombia será su última aparición en Eliminatorias, salvo que la “Vinotinto” logre alcanzar el repechaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Copa Libertadores arrancarán los cuartos de final

Fútbol: Copa Libertadores: el cronograma y horarios de los cuartos de final

Por Gonzalo Tapia
EL DT de Lanús, Mauricio Pellegrino quiere quedarse con la llave ante Argentinos Jrs

Fútbol: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan para definir un nuevo semifinalista de la Copa Argentina

Por Gonzalo Tapia
Politinopasó por Deportivo Maipú, el Tomba y la Lepra. Luego jugó en España yfinalmente recaló en la primera división búlgara. | Foto: gentileza

El mendocino que pasó del arco pintado en la pared a vestir la 10 en el fútbol de Bulgaria

Por Gisel Guajardo
El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino.

Miguel Angel Russo recibió el alta y ya piensa en volver al banco de Boca Jrs

Por Redacción Deportes