9 de septiembre de 2025 - 11:05

Fútbol: La marca que podría conseguir Lionel Messi , incluso, sin jugar ante Ecuador

Sin jugar esta noche, el "10" podría convertirse por primera vez en el máximo artillero de las clasificatorias para la Copa del Mundo de Fútbol

Fútbol. Lionel Messi capitán de la selección argentina

Fútbol. Lionel Messi capitán de la selección argentina

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. Ian Subiabre jugador de River Plate

Fútbol: El club River Plate quiere extender el contrato del chubutense Ian Subiabre

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Copa Libertadores arrancarán los cuartos de final

Fútbol: Copa Libertadores: el cronograma y horarios de los cuartos de final

Por Gonzalo Tapia

El capitán de la Selección argentina de Fútbol, Lionel Messi, podría conseguir un nuevo logro en su inigualable carrera, incluso, pese a su ausencia en el partido de esta noche ante Ecuador.

Esto se debe a que Messi, quien sigue brillando a sus 38 años, es el máximo goleador en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El astro argentino llegó a las ocho anotaciones gracias a su doblete ante Venezuela el jueves pasado en la goleada por 3-0 y superó al colombiano Luis Díaz.

La única manera de que esto no ocurra sería si Luis Díaz o el boliviano Miguel Terceros hacen un doblete este martes jugando para sus respectivas selecciones (Bolivia recibirá a Brasil y Colombia visitará a Venezuela).

Esta fue la sexta participación de Messi en una Eliminatoria Sudamericana, ya que también disputó los clasificatorios para los Mundiales de Alemania 2006 (no hizo goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2018 (7 goles) y Qatar 2022 (7 goles).

La ocasión en que más cerca había estado de ser el goleador fue en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, en las que convirtió en 10 ocasiones, solo una menos que el uruguayo Luis Suárez.

Todos los goles de Messi en estas Eliminatorias Sudamericanas:

  • Un gol en el triunfo 1 – 0 ante Ecuador en la fecha 1
  • Doblete en el triunfo 2 – 0 ante Perú en la fecha 4
  • Triplete en el triunfo 6 – 0 ante Bolivia en la fecha 10
  • Doblete en el triunfo 3 – 0 ante Venezuela en la fecha 17

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

EL DT de Lanús, Mauricio Pellegrino quiere quedarse con la llave ante Argentinos Jrs

Fútbol: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan para definir un nuevo semifinalista de la Copa Argentina

Por Gonzalo Tapia
Politinopasó por Deportivo Maipú, el Tomba y la Lepra. Luego jugó en España yfinalmente recaló en la primera división búlgara. | Foto: gentileza

El mendocino que pasó del arco pintado en la pared a vestir la 10 en el fútbol de Bulgaria

Por Gisel Guajardo
El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino.

Miguel Angel Russo recibió el alta y ya piensa en volver al banco de Boca Jrs

Por Redacción Deportes
Fútbol. Nicolás Otamendi en el equipo ideal

Fútbol: Tres argentinos incluidos en el ´Once ideal´ de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Por Gonzalo Tapia