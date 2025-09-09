Fútbol: Copa Libertadores: el cronograma y horarios de los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzarán a disputarse la semana que viene y contarán con una fuerte presencia argentina, que, por primera vez desde 2018, tiene más representantes que Brasil en esta instancia del torneo más importante de Fútbol del continente

Esto se debe a las clasificaciones de River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata, que además habían finalizado primeros en sus grupos, mientras que los equipos brasileros son San Pablo, Palmeiras y Flamengo.

En lo que respecta a la disputa de los cuartos de final, los primeros partidos de esta fase se jugarán el martes 16 de agosto. Ese día, Vélez recibirá a Racing en el estadio José Amalfitani a partir de las 19 (hora de Argentina).

El “Fortín” está teniendo un gran semestre, en el que ganó la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, mientras que la “Academia” atraviesa un momento espantoso a nivel local, pero en el plano continental demuestra siempre otra versión y sueña con seguir avanzando.

La actividad continuará el miércoles, cuando River reciba a Palmeiras a las 21:30, en una serie que apunta a ser una final anticipada.

El River de Marcelo Gallardo incorporó a jugadores de mucha calidad en este 2025 y quiere volver a lo más alto de América, aunque del otro lado estará un Palmeiras que viene aplastando a todos sus rivales en esta Copa Libertadores.

Los últimos dos cruces correspondientes a la ida de los cuartos de final se llevarán a cabo este jueves. Primero Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dio la sorpresa al eliminar al último campeón Botafogo de Brasil, recibirá a San Pablo a las 19.

Finalmente, Estudiantes de La Plata, de muy buen 2025, visitará al Flamengo, otro de los candidatos que se reforzó de manera increíble y que tiene su cuarta Libertadores entre ceja y ceja.

El cronograma y horarios de la ida de los cuartos de final de la Libertadores

Martes 16/9:

Vélez – Racing a las 19

Miércoles 17/9:

River – Palmeiras a las 21.30

Jueves 18/9: