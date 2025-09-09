9 de septiembre de 2025 - 11:17

Fútbol: El club River Plate quiere extender el contrato del chubutense Ian Subiabre

Aunque el contrato del juvenil rige hasta diciembre del 2026, la dirigencia del futbol riverplatense está trabajando en la extensión del vínculo

Fútbol. Ian Subiabre jugador de River Plate

Fútbol. Ian Subiabre jugador de River Plate

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

River Plate tiene entre sus prioridades asegurar la continuidad del delantero Ian Subiabre, una de sus grandes promesas surgidas en los últimos años en las inferiores del fútbol del club de Núñez.

La historia del juvenil chubutense

Aunque el contrato del juvenil rige hasta diciembre del 2026, la dirigencia ya trabaja en la extensión del vínculo para evitar complicaciones a futuro.

Sin embargo, las negociaciones con su representante, Claudio Caniggia, todavía no llegaron a un acuerdo.

El aspecto que mantiene pendiente la negociación pasa por la cláusula de rescisión y el salario. El “Millonario” pretende fijar un monto de 100 millones de euros, pero desde el lado del jugador consideran que la cifra debe estar acompañada por una mejora salarial acorde.

La intención del club es blindar a Subiabre y evitar que se repitan situaciones como las de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes dejaron Núñez antes de lo esperado.

El nacido en Comodoro Rivadavia llegó al club en 2022 desde la Comisión de Actividades Infantiles y River adquirió el 70% de su pase en 350 mil dólares. Luego firmó su primer contrato profesional hasta 2025, con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares, que en 2024 fue extendido hasta 2026.

