5 de septiembre de 2025 - 18:37

Miguel Angel Russo recibió el alta y ya piensa en volver al banco de Boca Jrs

El DT de 69 años estuvo internado tres días por una infección urinaria. Se recuperará el fin de semana en su casa y retomará sus funciones el lunes. El fútbol argentino le envió muestras de apoyo.

El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino.

El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Miguel Ángel Russo fue dado de alta este viernes tras permanecer internado durante tres días en la clínica Fleni a raíz de una infección urinaria. El entrenador de Boca Juniors, de 69 años, regresará a su casa para completar la recuperación durante el fin de semana, con la intención de retomar sus actividades el lunes.

Leé además

Independiente Rivadavia sueña con meterse en semifinales de la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia vs. Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
El piloto argentino regresó al trazado italiano justo un año después de su debut en la Fórmula 1, que había sido con Williams en este mismo circuito.

F1: Otro viernes cuesta arriba para Colapinto y Alpine en Monza: "El balance no es bueno"

Por Redacción Deportes

La infección, causada por una bacteria resistente, fue detectada el martes 2 de septiembre, cuando el técnico asistió a un chequeo de rutina. Lo que en principio parecía un procedimiento ambulatorio derivó en una internación prolongada debido a la necesidad de tratamiento con antibióticos intravenosos y seguimiento clínico estricto. Durante su estadía, fue asistido con hidratación constante y recibió la visita de su hijo Ignacio, actual delantero de Tigre.

Mientras Russo permanecía fuera de las prácticas, su cuerpo técnico -con Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez al frente- se hizo cargo de los entrenamientos y decidió otorgar descanso al plantel durante el fin de semana.

Miguel Angel Russo
Si bien el t&eacute;cnico expres&oacute; su deseo de volver al banco este fin de semana, reci&eacute;n podr&aacute; retornar a las pr&aacute;cticas Xeneizes el lunes.&nbsp;

Si bien el técnico expresó su deseo de volver al banco este fin de semana, recién podrá retornar a las prácticas Xeneizes el lunes.

El afecto desde todo el fútbol argentino

La noticia de la internación generó muestras de apoyo tanto de hinchas como de referentes del fútbol local. Uno de los mensajes más destacados fue el de Guillermo Barros Schelotto, actual DT de Vélez y símbolo xeneize, quien expresó su deseo de una pronta recuperación: “Ojalá se recupere y vuelva pronto al banco. Es una persona muy querida y respetada en el fútbol argentino”.

Barros Schelotto compartió equipo con Russo en 2007, cuando el actual entrenador de Boca dirigía su primer ciclo en el club. Aquella etapa terminó con la conquista de la Copa Libertadores, y con el Mellizo despidiéndose del club en un Superclásico en La Bombonera, donde Russo lo hizo ingresar unos minutos como homenaje.

Independiente Rivadavia vs Boca Juniors
Independiente Rivadavia vs Boca Juniors, durante el duelo en el estadio Malvinas.Partido en el que el Xeneize volvi&oacute; al triunfo despu&eacute;s de 12 encuentros. Gan&oacute; 3 a 0.

Independiente Rivadavia vs Boca Juniors, durante el duelo en el estadio Malvinas.Partido en el que el Xeneize volvió al triunfo después de 12 encuentros. Ganó 3 a 0.

Una historia marcada por la resiliencia

La salud de Russo ha sido una preocupación en otras etapas de su carrera. En 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, le fue diagnosticado un cáncer de próstata. A pesar de estar en tratamiento, condujo al equipo a la obtención del Torneo Finalización y se convirtió en un ejemplo de fortaleza para el ambiente del fútbol.

Años más tarde, en una entrevista, reflexionó sobre cómo enfrentó esa etapa: “Nunca le di demasiada dimensión. Me enfoqué en confiar en los médicos. Lo que peor hace la sociedad es tratar distinto a quienes atraviesan enfermedades así”.

Sus palabras, que volvieron a viralizarse en los últimos días, muestran el mismo perfil reservado y sereno con el que también manejó esta reciente internación. Sin alarmar a su entorno ni al plantel, el entrenador se enfocó en su recuperación, con la vista puesta en volver cuanto antes al campo de juego.

Desde su regreso a Boca en este tercer ciclo, Russo dirigió 11 partidos y consiguió tres victorias consecutivas en el tramo final antes de su internación. Su vuelta es esperada por el equipo, que transita una etapa de reacomodamiento en la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la pelea por un lugar en la Tabla Anual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sufrieron un despiste juntos, pero fue Kevin Walter, quien se bajó muy enojado de su máquina y tomó a trompadas a Tomás Bergallo.

Lo que debía ser una fiesta del karting terminó a las trompadas entre pilotos

Por Redacción Deportes
Miguel Ángel Russo se sometió a unos estudios médicos tras una infección urinaria. 

Susto en el mundo Boca: Miguel Ángel Russo quedará internado en observación

Por Redacción Deportes
Agustín Marchesín, hace sufrir al mundo Boca, tras sufrir un desgarro ante Aldosivi. 

Sufre Miguel Ángel Russo: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín en Boca

Por Redacción Deportes
Boca Juniors se apresta para visitar a Aldosivi  

Boca Juniors se prepara para visitar a Aldosivi con un cambio confirmado

Por Redacción Deportes