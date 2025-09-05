Miguel Angel Russo recibió el alta y ya piensa en volver al banco de Boca Jrs

Miguel Ángel Russo fue dado de alta este viernes tras permanecer internado durante tres días en la clínica Fleni a raíz de una infección urinaria. El entrenador de Boca Juniors , de 69 años, regresará a su casa para completar la recuperación durante el fin de semana, con la intención de retomar sus actividades el lunes.

La infección, causada por una bacteria resistente, fue detectada el martes 2 de septiembre, cuando el técnico asistió a un chequeo de rutina. Lo que en principio parecía un procedimiento ambulatorio derivó en una internación prolongada debido a la necesidad de tratamiento con antibióticos intravenosos y seguimiento clínico estricto. Durante su estadía, fue asistido con hidratación constante y recibió la visita de su hijo Ignacio, actual delantero de Tigre.

Mientras Russo permanecía fuera de las prácticas, su cuerpo técnico -con Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez al frente - se hizo cargo de los entrenamientos y decidió otorgar descanso al plantel durante el fin de semana.

La noticia de la internación generó muestras de apoyo tanto de hinchas como de referentes del fútbol local. Uno de los mensajes más destacados fue el de Guillermo Barros Schelotto, actual DT de Vélez y símbolo xeneize , quien expresó su deseo de una pronta recuperación : “Ojalá se recupere y vuelva pronto al banco. Es una persona muy querida y respetada en el fútbol argentino”.

Si bien el técnico expresó su deseo de volver al banco este fin de semana, recién podrá retornar a las prácticas Xeneizes el lunes.

Barros Schelotto compartió equipo con Russo en 2007, cuando el actual entrenador de Boca dirigía su primer ciclo en el club. Aquella etapa terminó con la conquista de la Copa Libertadores, y con el Mellizo despidiéndose del club en un Superclásico en La Bombonera, donde Russo lo hizo ingresar unos minutos como homenaje.

Independiente Rivadavia vs Boca Juniors Independiente Rivadavia vs Boca Juniors, durante el duelo en el estadio Malvinas.Partido en el que el Xeneize volvió al triunfo después de 12 encuentros. Ganó 3 a 0. Marcelo Alvarez

Una historia marcada por la resiliencia

La salud de Russo ha sido una preocupación en otras etapas de su carrera. En 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, le fue diagnosticado un cáncer de próstata. A pesar de estar en tratamiento, condujo al equipo a la obtención del Torneo Finalización y se convirtió en un ejemplo de fortaleza para el ambiente del fútbol.

Años más tarde, en una entrevista, reflexionó sobre cómo enfrentó esa etapa: “Nunca le di demasiada dimensión. Me enfoqué en confiar en los médicos. Lo que peor hace la sociedad es tratar distinto a quienes atraviesan enfermedades así”.

Sus palabras, que volvieron a viralizarse en los últimos días, muestran el mismo perfil reservado y sereno con el que también manejó esta reciente internación. Sin alarmar a su entorno ni al plantel, el entrenador se enfocó en su recuperación, con la vista puesta en volver cuanto antes al campo de juego.

Desde su regreso a Boca en este tercer ciclo, Russo dirigió 11 partidos y consiguió tres victorias consecutivas en el tramo final antes de su internación. Su vuelta es esperada por el equipo, que transita una etapa de reacomodamiento en la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la pelea por un lugar en la Tabla Anual.