1 de septiembre de 2025 - 17:12

Sufre Miguel Ángel Russo: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín en Boca

El arquero de Boca quedó sentido tras intentar un amague durante el partido ante Aldosivi y ahora será baja en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín, hace sufrir al mundo Boca, tras sufrir un desgarro ante Aldosivi.&nbsp;

Agustín Marchesín, hace sufrir al mundo Boca, tras sufrir un desgarro ante Aldosivi. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El ex Lanús y Gremio, de esta manera, estará alejado de las canchas durante tres o cuatro semanas y significará una baja de peso para los planes de Miguel Russo.

Marchesín se perderá el partido clave por la Tabla Anual ante Rosario Central del domingo 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito desde las 17.30.

Además, está en duda para el choque de siete días más tarde (21/9) frente a Central Córdoba en La Bombonera por la fecha 9 del Torneo Clausura.

