Sufre Miguel Ángel Russo: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín en Boca

El arquero de Boca quedó sentido tras intentar un amague durante el partido ante Aldosivi y ahora será baja en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el gemelo derecho después de intentar una gambeta frente a Aldosivi, que lo marginó del partido y lo dejará inactivo durante un buen tiempo.

Boca: Qué dice el parte Medico de Agustín Marchesín El Departamento Médico del Fútbol Profesional de Boca difundió la noticia durante este lunes: "El jugador Agustin Marchesin presenta una lesión muscular Grado II en gemelo derecho".

Gzx7uV4XIAA7u08 El ex Lanús y Gremio, de esta manera, estará alejado de las canchas durante tres o cuatro semanas y significará una baja de peso para los planes de Miguel Russo.

Ante la baja del arquero titular, Miguelo deberá optar por Leandro Brey, quien tiene más chances de suplantar a Marchesín, o Sergio Chiquito Romero, quien corre de atrás.

Marchesín se perderá el partido clave por la Tabla Anual ante Rosario Central del domingo 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito desde las 17.30.