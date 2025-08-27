Boca dejó atrás 12 partidos sin ganar: un jugador reveló la charla íntima del vestuario que motivó el cambio

Juan Barinaga contó que el plantel xeneize logró revertir la crisis con una reunión puertas adentro que fortaleció la unión del grupo.

Boca Juniors dejó atrás la peor racha sin victorias de su historia, una seguidilla de doce encuentros que puso en jaque al plantel y al cuerpo técnico. El quiebre, según reconocieron los propios protagonistas, se produjo en el vestuario después de la derrota ante Huracán en Parque Patricios.

Allí, los jugadores mantuvieron una charla íntima que sirvió para limpiar el aire y redoblar compromisos de cara al cierre del semestre. El primero en develar los motivos del cambio fue Rodrigo Battaglia, quien admitió el valor de ese encuentro entre futbolistas: “Nos miramos a la cara y nos prometimos cambiar la situación”, expresó el mediocampista, dejando en claro que la reacción fue colectiva y no se limitó a un ajuste táctico. Lo cierto es que el mediocampista no fue el único que dio detalles del cambio de mentalidad de los jugadores.

Juan Barinaga y la charla interna que cambió el vestuario de Boca En la misma línea, Juan Barinaga destacó que, más allá de lo futbolístico, el equipo recuperó la confianza: "Contra Racing, por más que no jugamos el mejor partido, adentro de la cancha había una energía distinta".

El giro anímico se trasladó rápidamente al campo cuando Boca goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza, con goles de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, resultado que significó el corte definitivo de la racha negativa. El envión se consolidó con un nuevo triunfo frente a Banfield, que le permitió al equipo volver a meterse en zona de clasificación.

juanbarinagaok_533667009_18499847839066392_7400698495168119867_n La intimidad del vestuario funcionó como catalizador en un momento de máxima tensión y los futbolistas dejaron de lado diferencias y se comprometieron a enfrentar juntos la crisis: "fue fundamental para que nos sentemos y charlemos. Rodri ya lo dijo, tuvimos una charla muy positiva y nos hizo cambiar la mentalidad... llegamos al acuerdo de que era todo mental. Lo fundamental de todo era salir a ganar. Somos Boca, tenemos la camiseta más pesada y la mentalidad fue esa, no importa la racha ni el momento, todos los partidos van a ser finales y nos van a jugar al 120%”.