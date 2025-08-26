26 de agosto de 2025 - 17:49

Conmoción en el hockey césped: murió una jugadora de 20 años que tenía una grave enfermedad

Hockey Césped. Morena Tévez falleció en España. Su caso se había vuelto viral tras relatar su lucha en las redes sociales.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras egresar del Colegio San Carlos, la joven viajó a España para reencontrarse con su papá luego de dos años y visitar a otros familiares y amigos.

En abril del año pasado, llegó a Italia para iniciar los trámites de su ciudadanía y comenzó a sentirse mal por dolores físicos, moretones, fiebre y sangrados que encendieron las alarmas. El diagnóstico fue devastador: leucemia aguda.

La ayuda que recibió Morena de su hermano

La enfermedad la obligó a trasladarse al Hospital Universitario Valle de Hebrón, donde inició el tratamiento acompañada por su papá. Su mamá viajó para sumarse a la lucha y, desde La Plata, familiares y amigos organizaron una campaña solidaria para cubrir los elevados gastos médicos y de estadía.

El hermano de Morena, Federico Tévez, exjugador de Estudiantes y actual jugador de Quilmes, encabezó la cruzada que contó con el respaldo de los clubes y de la comunidad deportiva.

Gimnasia despidió a Morena Tévez

Morena integró las divisiones juveniles y el plantel superior de Gimnasia. Su muerte se suma al reciente dolor por la partida de Agustín Isla, el arquero que falleció el pasado 12 de agosto tras enfrentar una dura enfermedad que lo mantuvo internado en los últimos meses.

El mensaje de Gimnasia tras la muerte de Morena.

En el club expresaron su pesar y dedicaron un mensaje a sus seres queridos: “Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tévez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos en El Bosquecito y en las jornadas junto a Las Lobizonas. ¡Siempre con nosotros!”.

