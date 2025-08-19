Juegos Panamericanos Junior: Las Leoncitas y el atletismo le dieron dos nuevos oros a la Argentina

El hockey sobre césped femenino con la presencia de las mendocinas Milagros Alastra Guillén,y Sol Guignet; y el atletismo le dieron este martes dos medallas doradas más a la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción.
Las Leoncitas no quisieron ser menos que los Leoncitos, campeones el lunes, y se consagraron en la capital paraguaya con un triunfo por 3-0 ante Estados Unidos, con goles de Lourdes Pisthon (2) y Lara Casas.
Juegos Panamericanos Junior: oro argentino en lanzamiento de bala
En tanto, el azuleño Juan Manuel Arrieguez festejó en lanzamiento de bala con 18,39 metros en su último intento. Helen Bernard Stilling se clasificó a la final de hoy de los 100 metros con vallas con un tiempo de 13s65.
WhatsApp Image 2025-08-19 at 22.55.33
El azuleño Juan Manuel Arrieguez se consagró campeón de lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.
Gentileza.
En handball, el seleccionado masculino ganó el Grupo A al vencer 36-26 a Cuba, 35-17 a Paraguay y 29-24 a Uruguay, y jugará las semifinales. Y el de vóleibol está en cuartos tras derrotar 3-2 a Cuba y 3-1 a República Dominicana, y perder 3-2 contra Brasil.
Argentina marcha quinta en el medallero, con 16 preseas doradas, 26 plateadas y 17 bronceadas, detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y México.