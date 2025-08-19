19 de agosto de 2025 - 23:02

Juegos Panamericanos Junior: Las Leoncitas y el atletismo le dieron dos nuevos oros a la Argentina

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIORS. El seleccionado femenino de hóckey sobre césped venció a EEUU en la final por 3-0. Arrieguez festejó en lanzamiento de bala.

¡LAS LEONCITAS, CAMPEONAS PANAMERICANAS EN ASUNCIÓN! En un torneo perfecto para las juveniles, que vencieron en la final a Estados Unidos por 3-0.

Las Leoncitas no quisieron ser menos que los Leoncitos, campeones el lunes, y se consagraron en la capital paraguaya con un triunfo por 3-0 ante Estados Unidos, con goles de Lourdes Pisthon (2) y Lara Casas.

El azule&ntilde;o Juan Manuel Arrieguez se consagr&oacute; campe&oacute;n de lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos Junior de Asunci&oacute;n 2025.&nbsp;

El azuleño Juan Manuel Arrieguez se consagró campeón de lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

En handball, el seleccionado masculino ganó el Grupo A al vencer 36-26 a Cuba, 35-17 a Paraguay y 29-24 a Uruguay, y jugará las semifinales. Y el de vóleibol está en cuartos tras derrotar 3-2 a Cuba y 3-1 a República Dominicana, y perder 3-2 contra Brasil.

Argentina marcha quinta en el medallero, con 16 preseas doradas, 26 plateadas y 17 bronceadas, detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y México.

