Juegos Panamericanos Junior: Las Leoncitas y el atletismo le dieron dos nuevos oros a la Argentina

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIORS. El seleccionado femenino de hóckey sobre césped venció a EEUU en la final por 3-0. Arrieguez festejó en lanzamiento de bala.

¡LAS LEONCITAS, CAMPEONAS PANAMERICANAS EN ASUNCIÓN! En un torneo perfecto para las juveniles, que vencieron en la final a Estados Unidos por 3-0.

Embed ¡LAS LEONCITAS, MEDALLA DORADA!



La Selección Argentina de Hockey femenino juvenil le ganó 3-0 a Estados Unidos en la final de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y quedaron en lo más alto del podio.



¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/K6sp6W5O6J — TyC Sports (@TyCSports) August 20, 2025 Las Leoncitas no quisieron ser menos que los Leoncitos, campeones el lunes, y se consagraron en la capital paraguaya con un triunfo por 3-0 ante Estados Unidos, con goles de Lourdes Pisthon (2) y Lara Casas.

Juegos Panamericanos Junior: oro argentino en lanzamiento de bala En tanto, el azuleño Juan Manuel Arrieguez festejó en lanzamiento de bala con 18,39 metros en su último intento. Helen Bernard Stilling se clasificó a la final de hoy de los 100 metros con vallas con un tiempo de 13s65.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 22.55.33 El azuleño Juan Manuel Arrieguez se consagró campeón de lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Gentileza. En handball, el seleccionado masculino ganó el Grupo A al vencer 36-26 a Cuba, 35-17 a Paraguay y 29-24 a Uruguay, y jugará las semifinales. Y el de vóleibol está en cuartos tras derrotar 3-2 a Cuba y 3-1 a República Dominicana, y perder 3-2 contra Brasil.