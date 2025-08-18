Julieta Benedetti y su oro en los Juegos Panamericanos Junior: "Son los mejores resultados que he tenido"

Julieta Benedetti se consagró como una de las grandes protagonistas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. La joven ciclista no solo se subió a lo más alto del podio en la prueba de ruta, sino que además completó una actuación consagratoria al sumar tres medallas en total, convirtiéndose en una de las atletas más destacadas de la delegación argentina que viajó a la competencia continental.

La medalla dorada llegó este domingo en un final vibrante sobre la Costanera paraguaya , donde Benedetti se impuso por apenas un segundo en un sprint infartante que puso de pie a todo el equipo nacional. Antes, había logrado dos preseas de plata, una en la contrarreloj individual y otra en ómnium, además de un cuarto puesto en persecución por equipos, cerrando una semana inolvidable para su carrera y para el ciclismo argentino.

"Estoy más que emocionada con todo esto que estamos viviendo. Fue una semana durísima y cerrar con una medalla dorada me llena de orgullo. Agradezco al equipo y a la Federación por darme esta oportunidad. Esto tiene que ser una señal para que se siga apoyando al ciclismo argentino", declaró emocionada tras cruzar la meta bajo una ovación del público presente y el abrazo de sus compañeras.

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR. La mendocina Julieta Benedetti tuvo una actuación consagratoria en Asunción 2025, donde sumó 3 medallas: una de oro y dos de plata.

La ciclista también destacó el trabajo colectivo del equipo: "Tenemos muy buenas corredoras en la delegación. Esta vez se me dio a mí, pero somos varias las que venimos trabajando fuerte. Estoy feliz de poder aportar medallas a la Argentina. Con esfuerzo y dedicación, los resultados llegan", afirmó con convicción y humildad.

Benedetti es una atleta versátil que combina ciclismo de ruta y mountain bike, y ha sido campeona en ambas disciplinas. En 2024, compitió en mountain bike en Portugal y logró resultados destacados también en pruebas de contrarreloj. Su rendimiento en Asunción no hace más que confirmar su crecimiento y su capacidad para adaptarse. "Fue una carrera muy dura, pero obtuvimos un gran resultado tanto yo como Delfina Di Bella, mi compañera sanjuanina, que también logró medalla", recordó.

Consultada sobre cuál es su disciplina favorita, respondió con sinceridad: "Ya me definí hace un año por la pista y la ruta, pero cada tanto vuelvo al mountain bike para disfrutar", comentó entre risas, dejando en claro que su pasión por el ciclismo va más allá de los resultados.

Hasta este torneo, su mayor logro había sido el campeonato en la primera fecha de la Copa del Mundo de XCO en Brasil, en categoría junior. Hoy, sus medallas panamericanas se ubican como los mejores resultados de su joven pero prometedora carrera, que no deja de sumar capítulos destacados con cada temporada.

Julieta Benedetti: Una carrera en ascenso

Julieta Benedetti ya es una realidad del ciclismo argentino. Su desempeño en Asunción 2025 no solo llenó de orgullo a Mendoza, sino también a todo el deporte nacional.

Respecto a las medallas, destacó: "Estos son los mejores resultados que he tenido a nivel continental. Después de ganar la primera medalla sentí mucho orgullo, y lo mejor fue haberlo vivido junto a mis padres. Hoy me siento más motivada que nunca. Todo el esfuerzo valió la pena", concluyó.

Las principales hazañas de Julieta Benedetti

La primera. Benedetti se quedó con la medalla de plata en la contrarreloj individual, marcando un tiempo de 37:06.03 y convirtiéndose en una de las primeras argentinas en subir al podio.

La segunda. La presea en el ómnium llegó tras sumar 131 puntos, detrás de la colombiana Luciana Osorio (oro, 134), y por delante de la chilena Javiera Garrido (bronce, 121).

La tercera. La dorada llegó tras ganar la prueba de ruta individual femenina. El triunfo además fue significativo, porque se trató de la undécima medalla de oro para la delegación argentina.