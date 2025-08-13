Juegos Panamericanos Junior 2025: Las Leoncitas golearon y avanzaron a semifinales

Tras el contundente debut con victoria por 3 a 0 ante Uruguay, Las Leoncitas volvieron a brillar en su segundo partido de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. Esta vez, el seleccionado argentino sub-21 de hockey femenino superó ampliamente a Canadá con un contundente 6 a 0, resultado que les aseguró el pase a las semifinales del certamen.
El equipo nacional mostró una gran solidez colectiva y se impuso con goles de las mendocinas Milagros Alastra (3), Sol Guignet y de la bonaerense Pilar Pisthon (2).
Argentina integra el Grupo A junto a Uruguay, Canadá y Paraguay, equipo con el que se medirá este viernes a las 19.30, en el cierre de la fase de grupos.
Desde el comienzo, Las Leoncitas dominaron el juego. A los 12 minutos del primer cuarto, Guignet abrió el marcador, y antes del entretiempo, Alastra amplió la ventaja con dos goles consecutivos de arrastrada al ángulo (25' y 26').
image
Hockey. Juegos Panamericanos Junior. Argentina vs Canadá
Gentileza
En los dos primeros cuartos, el conjunto argentino tuvo mayor posesión y generó varias situaciones de peligro dentro del área rival. Ya en el tercer cuarto, Pisthon estiró la diferencia a 4 a 0 tras convertir un penal a los 38 minutos, luego de una gran jugada individual que derivó en la infracción.
image
Hockey. Juegos Panamericanos Junior
Gentileza.
Aunque la arquera canadiense evitó un gol claro de Lara Casas hacia el final del tercer cuarto, el equipo nacional siguió presionando. Alastra completó su hat-trick a los 47 minutos, y nuevamente Pisthon, desde el punto de penal, selló el 6 a 0 definitivo a los 51 minutos.
En una jornada donde la arquera argentina Mercedes Artola tuvo poca intervención, Las Leoncitas volvieron a demostrar su poder ofensivo y ya se perfilan como serias candidatas al título.