Juegos Panamericanos Junior 2025: Las Leoncitas golearon y avanzaron a semifinales

El equipo argentino de hockey venció a Canadá 6 a 0, con goles de las mendocinas Alastra y Guignet, y se clasificó a semis. El viernes cerrará la fase de grupos frente a Paraguay.

Tras el contundente debut con victoria por 3 a 0 ante Uruguay, Las Leoncitas volvieron a brillar en su segundo partido de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. Esta vez, el seleccionado argentino sub-21 de hockey femenino superó ampliamente a Canadá con un contundente 6 a 0, resultado que les aseguró el pase a las semifinales del certamen.

El equipo nacional mostró una gran solidez colectiva y se impuso con goles de las mendocinas Milagros Alastra (3), Sol Guignet y de la bonaerense Pilar Pisthon (2).

Argentina integra el Grupo A junto a Uruguay, Canadá y Paraguay, equipo con el que se medirá este viernes a las 19.30, en el cierre de la fase de grupos.

Desde el comienzo, Las Leoncitas dominaron el juego. A los 12 minutos del primer cuarto, Guignet abrió el marcador, y antes del entretiempo, Alastra amplió la ventaja con dos goles consecutivos de arrastrada al ángulo (25' y 26').

image Hockey. Juegos Panamericanos Junior. Argentina vs Canadá Gentileza En los dos primeros cuartos, el conjunto argentino tuvo mayor posesión y generó varias situaciones de peligro dentro del área rival. Ya en el tercer cuarto, Pisthon estiró la diferencia a 4 a 0 tras convertir un penal a los 38 minutos, luego de una gran jugada individual que derivó en la infracción.