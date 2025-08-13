13 de agosto de 2025 - 21:58

Juegos Panamericanos Junior 2025: Las Leoncitas golearon y avanzaron a semifinales

El equipo argentino de hockey venció a Canadá 6 a 0, con goles de las mendocinas Alastra y Guignet, y se clasificó a semis. El viernes cerrará la fase de grupos frente a Paraguay.

La Selección Argentina goleó a Canadá y sacó pasaje a semifinales.&nbsp;

La Selección Argentina goleó a Canadá y sacó pasaje a semifinales. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras el contundente debut con victoria por 3 a 0 ante Uruguay, Las Leoncitas volvieron a brillar en su segundo partido de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. Esta vez, el seleccionado argentino sub-21 de hockey femenino superó ampliamente a Canadá con un contundente 6 a 0, resultado que les aseguró el pase a las semifinales del certamen.

Leé además

Godoy Cruz juega por Copa Sudamericana

Godoy Cruz y una cita con la historia ante Atlético Mineiro: a que hora y por dónde verlo

Por Redacción Deportes
Libertad - River Plate, por Copa Libertadores

River Plate visita a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores: a que hora y por dónde verlo

Por Redacción Deportes

El equipo nacional mostró una gran solidez colectiva y se impuso con goles de las mendocinas Milagros Alastra (3), Sol Guignet y de la bonaerense Pilar Pisthon (2).

Argentina integra el Grupo A junto a Uruguay, Canadá y Paraguay, equipo con el que se medirá este viernes a las 19.30, en el cierre de la fase de grupos.

Desde el comienzo, Las Leoncitas dominaron el juego. A los 12 minutos del primer cuarto, Guignet abrió el marcador, y antes del entretiempo, Alastra amplió la ventaja con dos goles consecutivos de arrastrada al ángulo (25' y 26').

image
Hockey. Juegos Panamericanos Junior. Argentina vs Canadá

Hockey. Juegos Panamericanos Junior. Argentina vs Canadá

En los dos primeros cuartos, el conjunto argentino tuvo mayor posesión y generó varias situaciones de peligro dentro del área rival. Ya en el tercer cuarto, Pisthon estiró la diferencia a 4 a 0 tras convertir un penal a los 38 minutos, luego de una gran jugada individual que derivó en la infracción.

image
Hockey. Juegos Panamericanos Junior

Hockey. Juegos Panamericanos Junior

Aunque la arquera canadiense evitó un gol claro de Lara Casas hacia el final del tercer cuarto, el equipo nacional siguió presionando. Alastra completó su hat-trick a los 47 minutos, y nuevamente Pisthon, desde el punto de penal, selló el 6 a 0 definitivo a los 51 minutos.

En una jornada donde la arquera argentina Mercedes Artola tuvo poca intervención, Las Leoncitas volvieron a demostrar su poder ofensivo y ya se perfilan como serias candidatas al título.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diego, con su intensidad inconfundible, se acerca a Lio, le toma la cabeza y lo llena de afecto entre bromas. Lo cuidaba. Lo mimaba.  

El último consejo: el video de Maradona y Messi que volvió a emocionar a todos

Por Redacción Deportes
Polideportivo, el especialista en remo: Martin Mansilla

Polideportivo: son de Mendoza las nuevas medallas conseguidas en tiro y remo del Panamericano 2025

Por Gonzalo Tapia
Mateo Kalejman fue descalificado en los Juegos Panamericanos Junior

Juegos Panamericanos Junior: ganó el oro en ciclismo y fue descalificado por un insólito motivo

Por Redacción Deportes
La mendocina Julieta Benedetti y la sanjuanina Delfina Dibella consiguieron medallas de plata y bronce en la contrarreloj femenina de ciclismo. 

Ciclismo mendocino con podio en el debut de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Por Redacción Deportes