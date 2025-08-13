El último consejo: el video de Maradona y Messi que volvió a emocionar a todos

Un gesto, una mirada, una charla fugaz. Las cuentas oficiales de la FIFA desempolvaron un recuerdo que toca fibras profundas del fútbol argentino : Diego Armando Maradona dándole indicaciones a Lionel Messi durante el precalentamiento del partido frente a Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El video, que se volvió viral en redes, muestra a un Messi joven y atento, recibiendo las últimas instrucciones del ídolo eterno.

Era la antesala de una tarde dolorosa. Argentina caería goleada 4 a 0 en Ciudad del Cabo, despidiéndose de aquel Mundial en cuartos de final . Pero ese instante entre los dos “10” quedó grabado en la memoria colectiva: el ídolo consagrado guiando al heredero, el Diego entrenador cuidando a Lío como si fuera su hijo futbolístico.

Maradona, con su intensidad inconfundible, se acerca mientras Messi estira los aductores. Habla, gesticula. La Pulga asiente, lo mira a los ojos. Tenía apenas 23 años y por primera vez llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de ser figura en un Mundial.

El encuentro - que se jugó en el estadio Green Point de Ciudad del Cabo ante más de 64 mil espectadores- terminó en derrota aplastante. Alemania golpeó desde el inicio mismo con un gol de Thomas Müller y completó la faena en el segundo tiempo con tantos de Miroslav Klose (por dos) y Arne Friedrich. Fue también la despedida de Maradona como DT de la Selección, Julio Grondona no le renovó el contrato tras desacuerdos sobre la continuidad de su cuerpo técnico.

Pese al trago amargo, la imagen quedó. Con el tiempo, se volvió más valiosa. Porque ese vínculo entre Diego y Lionel nunca se rompió. Incluso, antes de morir, Maradona lanzó una frase que hoy suena a profecía: “Para mí, Lío va a salir campeón del mundo cuando yo ya no esté”.

Y así fue. En Qatar 2022, Messi levantó la Copa del Mundo y cerró el círculo. Años después, recordando a Diego, dijo: “Para los argentinos, el 10 es un número muy especial. Vos hablás del diez y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. De chicos, todos queríamos ser como él. Aunque ninguno llegó, el deseo siempre era ese”, le dijo Messi en una entrevista a Zinedine Zidane después de haber alzado la Copa del Mundo.

Hoy, ese viejo video no es solo un recuerdo, es un legado en movimiento.