13 de agosto de 2025 - 20:01

PSG se impuso en los penales a Tottenham y es campeón de la Súpercopa de Europa

El equipo dirigido por Luis Enrique expuso una remontada increíble, perdía 2 a 0 y en solo 8 minutos empató el partido y forzó los penales, en los que terminó imponiéndose y consagrándose.

El PSG perdía 2 a 0 y en los 8 minutos finales del partido igualó con los goles de Lee Kang-in y Ramos y llevó el duelo a los penales.&nbsp;

El PSG perdía 2 a 0 y en los 8 minutos finales del partido igualó con los goles de Lee Kang-in y Ramos y llevó el duelo a los penales. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Godoy Cruz juega por Copa Sudamericana

Godoy Cruz y una cita con la historia ante Atlético Mineiro: a que hora y por dónde verlo

Por Redacción Deportes
El defensor central, el cordobés Imanol González, llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. 

Primera Nacional: Gimnasia sufre bajas clave para recibir a Almirante Brown en el Legrotaglie

Por Sergio Faria

Luego de un primer tiempo parejo, en el que las situaciones de gol brillaron por su ausencia, el elenco inglés logró la apertura del marcador a través de la pelota parada, cuando Van de Ven capturó un rebote dentro del área y venció la estirada del arquero Chevalier.

Cuando parecía que el triunfo se iba para Inglaterra, en una ráfaga el PSG empató el partido. Primero, el ingresado Kang-In descontó con un potente remate de media distancia, y en el tiempo agregado Ramos igualó la historia con un certero cabezazo tras un centro de Dembelé.

En la tanda de penales, Vitinha erró el primero para los franceses, mientras que Chevalier tapó el tercero y Tel erró el cuarto. En el quinto penal, Nuno Mendes tuvo la responsabilidad para su equipo y convirtió para darle el título a los de Luis Enrique.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alejandro Donatti y los motivos de su salida del fútbol

Jugó en Racing, San Lorenzo y el exterior, y reconoció tener depresión: "Veo fútbol y me hace mal"

Por Redacción Deportes
Cuti Romero, nuevo capitán del Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur tomó una drástica decisión con Cuti Romero antes de la Supercopa de Europa frente al PSG

Por Redacción Deportes
Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del PSG

Polémica en el PSG: rival del Dibu Martínez para el Trofeo Yashin fue excluido y complica su futuro en Europa

Por Redacción Deportes
Tensión en el PSG: Hakimi y Dembelé enfrentados por el Balón de Oro

Tensión en el PSG: Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé enfrentados por el Balón de Oro

Por Redacción Deportes