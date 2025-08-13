PSG se impuso en los penales a Tottenham y es campeón de la Súpercopa de Europa

El equipo dirigido por Luis Enrique expuso una remontada increíble, perdía 2 a 0 y en solo 8 minutos empató el partido y forzó los penales, en los que terminó imponiéndose y consagrándose.

El PSG perdía 2 a 0 y en los 8 minutos finales del partido igualó con los goles de Lee Kang-in y Ramos y llevó el duelo a los penales.

En el Bluenergy Stadium de Udinese, tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, Paris Saint Germain venció por penales 4 a 3 al Tottenham Hotspurs y se consagró campeón Supercopa de Europa, el primer torneo internacional de la temporada.

Luego de un primer tiempo parejo, en el que las situaciones de gol brillaron por su ausencia, el elenco inglés logró la apertura del marcador a través de la pelota parada, cuando Van de Ven capturó un rebote dentro del área y venció la estirada del arquero Chevalier.

image PSG campeón de la Supercopa de Europa 2025. Gentileza. Ya en el complemento, el equipo londinense volvió a pegar de pelota parada. En este caso, Cuti Romero le ganó a todos, cabeceó al segundo palo, y tras una floja respuesta del arquero rival, aumentó la diferencia a favor de los Hotspurs.

Cuando parecía que el triunfo se iba para Inglaterra, en una ráfaga el PSG empató el partido. Primero, el ingresado Kang-In descontó con un potente remate de media distancia, y en el tiempo agregado Ramos igualó la historia con un certero cabezazo tras un centro de Dembelé.