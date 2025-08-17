Juegos Panamericanos Junior 2025: Julieta Benedetti logró un oro inolvidable en el ciclismo de ruta en Asunción 2025

La ciclista mendocina Julieta Benedetti escribió una página dorada para el deporte mendocino y argentino al consagrarse campeona en la prueba de ciclismo de ruta femenino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En una definición electrizante, Benedetti cruzó la línea de meta con un tiempo de 2hs 51'19", apenas un segundo por delante de sus principales rivales.
“Trabajamos muy bien con todo el equipo y quiero agradecerle a todas las chicas por esta carrera”, expresó la nueva campeona panamericana, visiblemente emocionada tras cruzar la meta.
La llegada fue tan ajustada como emocionante: solo un segundo después de Benedetti (2:51:20) llegaron la ecuatoriana Natalie Bossano, la colombiana Natalia Garzón Cifuentes, la venezolana Alexandra Roa Meléndez y otra ecuatoriana, Marcela Peñafiel Solano.
Julieta Benedetti había tenido una actuación excepcional en el velódromo y hoy, la "rompió" en la Costanera de Asunción donde brilló y se consagró campeona.
Gentileza.
“Esto es para toda la delegación, para mis papás y mis compañeros”, agregó la ciclista mendocina, que celebró el oro con la bandera argentina en alto.
La competencia se desarrolló a un ritmo imponente, con un promedio de 37.3 km/h, lo que reflejó tanto la exigencia del trazado como el altísimo nivel de las participantes. Con este triunfo, Argentina suma una medalla dorada clave en su campaña en Asu 2025 y consolida su buen presente en el ciclismo femenino juvenil.