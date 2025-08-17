Juegos Panamericanos Junior 2025: Julieta Benedetti logró un oro inolvidable en el ciclismo de ruta en Asunción 2025

La ciclista mendocina logró la medalla de oro en Paraguay, tras una llegada infartante y, con una brillante definición se subió a lo más alto del podio con un tiempo de 2hs51'19".

La mendocina se consagró campeona panamericana de ciclismo de ruta, en los Juegos que se están disputando en Asunción de Paraguay.

La ciclista mendocina Julieta Benedetti escribió una página dorada para el deporte mendocino y argentino al consagrarse campeona en la prueba de ciclismo de ruta femenino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En una definición electrizante, Benedetti cruzó la línea de meta con un tiempo de 2hs 51'19", apenas un segundo por delante de sus principales rivales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1957136019968393216?t=pAyyYOW54D21pjGhPG25gw&s=08&partner=&hide_thread=false ¡ARGENTINA EN LO MÁS ALTO!



Julieta Benedetti ganó la medalla dorada en ciclismo ruta de los Panamericanos Junior Asunción 2025. pic.twitter.com/zRGg8z8KR1 — TyC Sports (@TyCSports) August 17, 2025 “Trabajamos muy bien con todo el equipo y quiero agradecerle a todas las chicas por esta carrera”, expresó la nueva campeona panamericana, visiblemente emocionada tras cruzar la meta.

La llegada fue tan ajustada como emocionante: solo un segundo después de Benedetti (2:51:20) llegaron la ecuatoriana Natalie Bossano, la colombiana Natalia Garzón Cifuentes, la venezolana Alexandra Roa Meléndez y otra ecuatoriana, Marcela Peñafiel Solano.

image Julieta Benedetti había tenido una actuación excepcional en el velódromo y hoy, la "rompió" en la Costanera de Asunción donde brilló y se consagró campeona. Gentileza. “Esto es para toda la delegación, para mis papás y mis compañeros”, agregó la ciclista mendocina, que celebró el oro con la bandera argentina en alto.