Gimnasia y Esgrima: "Este tramo será el más difícil": Broggi, cauteloso pese a la buena racha del Lobo

Gimnasia crece partido a partido y la ilusión del ascenso toma fuerza. El equipo se recuperó de un flojo primer tiempo frente a Almirante Brown, dio vuelta el resultado y terminó ovacionado en el Legrotaglie.

El entrenador destacó la entrega del equipo y se ilusiona con el presente del equipo, pero prefiere el paso a paso.

Por Sergio Faria

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vive su mejor momento en el torneo. Desde la llegada de Ariel Broggi como entrenador, el equipo acumula cuatro victorias al hilo y se subió a lo más alto de la tabla en la Zona B del torneo de Primera Nacional. Esta vez, la alegría fue en casa y, el Lobo venció 2 a 1 a Almirante Brown en el estadio Víctor Legrotaglie, en una tarde que arrancó complicada, pero terminó con una ovación.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto mendocino. La visita sorprendió a todos y se puso en ventaja con un golazo de Villalba, que silenció el estadio y generó preocupación en las tribunas. Gimnasia no lograba acomodarse en el campo y estuvo cerca de irse al descanso con una diferencia aún mayor.

Pero el complemento fue otro partido. Broggi movió el banco y acertó con los cambios. El equipo mostró carácter, revirtió el marcador y dejó una gran imagen de fortaleza ante la adversidad. Con personalidad y entrega, el Lobo se impuso y alimentó aún más la ilusión de su gente.

image
El hincha mensana se ilusiona con gran presente del Lobo, que lidera la zona A en solitario.&nbsp;

Tras el pitazo final, el festejo fue total. La popular explotó y hasta los plateístas, habitualmente más conservadores, se mostraron eufóricos y entusiasmados. Es que este equipo no solo gana, sino que transmite entrega, ambición y una idea clara de juego.

Un mensana invicto y lo que viene

Con este triunfo, Gimnasia lidera en soledad la Zona B y sigue invicto desde la llegada de Broggi. El DT, sin embargo, mantiene la cautela: “No hicimos un buen primer tiempo. Almirante planteó bien el partido y nos costó mucho. Pero en el segundo tiempo supimos cambiar la cara y lo dimos vuelta con entrega y el empuje de nuestros hinchas”, analizó el entrenador.

image
Gimnasia de Mendoza vs Almirante Brown

Consultado sobre el presente del equipo, agregó: “Lo vivo partido a partido. El torneo es muy parejo, todos los rivales son duros, y hoy quedó demostrado. Nadie te regala nada”, explicó el DT

Gimnasia atraviesa una gran campaña; primero de la mano de Ezequiel Medrán y ahora con Broggi, que revitalizó al equipo y lo llenó de confianza. El objetivo es claro: el ascenso a Primera División. Y el hincha lo sabe. “La gente está muy ilusionada y nosotros queremos cumplir con esas expectativas. Ahora pensamos en Central Norte, que será otro rival duro. Tenemos un gran plantel y vamos a necesitar a todos. Este tramo final será el más difícil”, cerró Broggi el entrenador.

La próxima sábado, desde las 20, el Lobo visitará a Central Norte de Salta, por la fecha 28 de la zona B.

