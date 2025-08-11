11 de agosto de 2025 - 12:25

Juegos Panamericanos Junior: ganó el oro en ciclismo y fue descalificado por un insólito motivo

Se trata del sanjuanino Mateo Kalejman, que había finalizado en el primer lugar de la prueba contrarreloj del ciclismo en ruta.

Mateo Kalejman fue descalificado en los Juegos Panamericanos Junior

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La actuación de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior no fue del todo grata para los deportistas argentinos en Asunción, Paraguay, ya que lo que iba a ser una medalla dorada más finalizó en un escandalo que perjudica al ciclismo nacional.

Polémica por la descalificación de un ciclista argentino que había ganado el oro en los Juegos Panamericanos Junior

Mateo Kalejman, quien se consagró en la prueba de contrarreloj de ciclismo en ruta con un tiempo de 47:38.82, fue descalificado tras la carrera por una supuesta irregularidad en su bicicleta. De esta manera, el primer oro argentino del certamen quedó invalidado y la victoria pasó a manos del colombiano Samuel Florez.

Embed

Según lo relatado por el propio Kalejman, los comisarios revisaron en cinco oportunidades el asiento de su bicicleta antes de la competencia, a raíz de un reclamo de la delegación de Colombia. Es por ello que el equipo técnico le permitió competir tras comprobar que el reglamento se cumplía.

Una vez finalizada la prueba, las autoridades decidieron descalificarlo por considerar que existía una diferencia reglamentaria en la posición de su asiento. Kalejman expresó una fuerte frustración ante esta situación y la calificó como “una vergüenza total”.

Tras confirmarse este suceso, en un comunicado oficial emitido por la UCRA no dudó en describir la resolución del jurado de comisarios como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".

De acuerdo con la entidad, la supuesta irregularidad detectada en el asiento de la bicicleta de Kalejman es completamente infundada, dado que dicho elemento fue "medido y aprobado en varias oportunidades antes de la largada". La organización incluso destacó que "luego de un reclamo formal de otra delegación, todo estaba en regla", lo que refuerza la percepción de una decisión injusta.

