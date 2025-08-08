8 de agosto de 2025 - 12:20

Hockey Césped: Juana Castellaro recibió la bandera de la delegación que irá a los Juegos Panamericanos

Antes de viajar hacia Asunción, la jugadora de hockey césped recibió el emblema, que los deportistas argentinos harán flamear en la inauguración

Hockey Césped. Juana Castellaro Morello será la abanderada del team argentino en los Juegos que inician este fin de semana en Paraguay.

Las chicas del hockey césped que representan al país en el Panamericano en Paraguay.

Por Gonzalo Tapia
En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) se realizó el acto de despedida de la delegación argentina que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y donde el Hockey Césped aportará a la abanderada del equipo nacional: Juana Castellaro.

Los Leoncitos y las Leoncitas presenciaron la celebración y Juana Castellaro recibió la bandera argentina en el gimnasio polideportivo León Najnudel del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Trayectoria deportiva de Juana Castellaro

Juana Castellaro Morello, con 20 años y una trayectoria que incluye una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 y una presea de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con las Leonas, fue elegida abanderada por el Comité Olímpico Argentino.

A nivel juvenil, Juana se consagró subcampeona del mundo junior en Santiago 2023, cosechó una presea de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y una presea de plata en el Campeonato Panamericano Junior Barbados 2023.

La jugadora de las Leonas, que lleva disputados 63 partidos internacionales, formará dupla con Ulises Saravia, el nadador olímpico que logró la medalla de bronce en los 50 metros espalda en el Campeonato Mundial Juvenil en Netanya, Israel, que lo consagró el primer nadador argentino en subir a un podio mundialista.

Los seleccionados nacionales de hockey participaron del agasajo junto a sus respectivos cuerpos técnicos y el resto de la delegación de deportistas argentinos.

Además, el evento contó con la presencia de autoridades nacionales, federativas, ex deportistas y familiares que protagonizaron la jornada.

En representación del hockey césped asistieron también Delfina Otero, vicepresidente 2º de la Confederación Argentina de Hockey, y Ezequiel Paulo, director deportivo.

“Estoy muy feliz de ser la abanderada, es un orgullo muy grande representar a esta delegación, espero que podamos disfrutar, vivenciar al cien de este torneo y entregar todo por la camiseta más linda del mundo" dijo Juana ante la audiencia presente, previo a recibir la bandera.

La competencia del hockey sobre césped se disputará desde este domingo y hasta el martes 19 de agosto, y contará con la participación de Leoncitas y Leoncitos, que buscarán dejar al país en lo más alto del podio.

