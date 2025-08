Hockey Césped: Una jornada con sorpresas se vivió en la tercera fecha del femenino

Liceo 5, Vistalba 0: Convirtieron para Las Clavitas: Guadalupe Robles, Guadalupe Pedrosa, Carla Fiorentini, Juliana Racconto y Jimena Tapia

Club Alemán 3, Marista "B" 2; Tiziana Zumaeta, Lola Pérez y Martina Pereira fueron las anotadoras entre las Albitas de Dorrego. Los tantos fueron de 'Luli' Guevara y Milagros Mom, para las Tricolores.

Marista "A" 3, UN Cuyo 4: Para las chicas Tricolores marcó Emma Tarquini en tres oportunidades y para las Duendecitas anotaron: Milagros Alastra en dos ocasiones; Martina Rinaldi y Valentina Herrada.

Tacurú 1, Teque 1. Agustina Álvarez anotó para el "Tacu" y para la "T" convirtió: Michelle Arcaute. El punto bonus fue para las azules de General Ortega, que ganaron por penales 2-0.

Todos contentos en San Rafael

En la ciudad de San Rafael, Maristas y Leonardo Murialdo empataron 4 a 4. Para las Albiverdes marcaron: en dos ocasiones Belén Rodríguez , Sofía Altamiranda (1) y Florencia Vega (1). En tanto, para las Canarias Giuliana Castronovo anotó en dos oportunidades; Josefina Nardi (1) y Candela Uzair (1). El punto bonus fue para las Señoritas de Amarillo, que en la tanda de penales ganaron 3 a 2.

Por su parte, San Jorge y Banco Mendoza igualaron 0 a 0. El punto extra fue para las dirigidas por Lucas Ghilardi que ganaron en la tanda de penales australianos, por 3-0.

Fecha sabatina

En tanto, la próxima fecha a jugar en forma integra será este sábado los cotejos serán: desde las 16.30, Regatas-Andino vs. Los Tordos; CPBM vs. UN San Juan; Leonardo Murialdo vs. San Jorge; Teque vs. Maristas (SRF); Marista "A" vs. Marista "B". A las 18.30, en parque San Vicente jugarán: Vistalba vs. Club Alemán y a las 21.30, en el mismo escenario harán lo propio: Obras vs. Liceo..

Predicciones

Las predicciones para este fin de semana serían empate clavado entre Regatas-Andino y los Tordos y con muchos goles. UN San Juan se va a recuperar ante Banco Mendoza con empate o victoria. Leonardo Murialdo y San Jorge van a empatar.

En tanto Teqüe y Maristas será un partidazo y la victoria puede ser para cualquiera de los dos y pasaría lo mismo entre Vistalba vs. Club Alemán, aunque un empate es lo más probable, que suceda en este lance entre verdes y albas.

En el duelo entre hermanas o sea Marista "A" y Marista "B" tienen las de ganar las chicas del equipo de Mariana Bustos, aunque el elenco "B" es un hueso duro de roer.

Posiciones

1° Los Tordos, 9 puntos

2° Liceo 9

3° Regatas-Andino 9

4° Club Alemán 7

5° Marista "A" 6

6° UN San Juan 5

7° Banco Mendoza 5

8° Leonardo Murialdo 5

9° UN Cuyo 5

10° Maristas (SRF) 4

11° Tacurú 3

12° Teque, 2

13° San Jorge, 2

14° Obras, 1

15° Marista "B", 0

16° Vistalba, 0.