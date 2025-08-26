26 de agosto de 2025 - 22:48

Voleibol: Argentina no pudo con Eslovenia y se despidió en primera ronda del Mundial de Tailandia

Las Panteras cerraron su participación en el Mundial femenino con una derrota en sets corridos. Concluyó en el tercer lugar en el grupo, en el que logró solo un triunfo en tres presentaciones.

El equipo dirigido por Facundo Morando, que había construido ilusión en el inicio del certamen, tras su triunfo frente a República Checa.

El equipo dirigido por Facundo Morando, que había construido ilusión en el inicio del certamen, tras su triunfo frente a República Checa. 

La Selección Argentina de vóley femenino cayó en sets corridos ante Eslovenia y fue eliminada del Mundial que se disputa en Tailandia. El equipo cayó 3 a 0 (25-20, 25-22 y 25-21) y no logró clasificar a los octavos de final.

El conjunto europeo con el que se enfrentaban en la última fecha era el rival más accesible del grupo, pero Las Panteras se quedaron afuera.

Luego de un debut auspicioso con triunfo frente a República Checa y una caída lógica ante Estados Unidos, Las Panteras llegaban con la gran chance de avanzar a los octavos de final.

El conjunto europeo aprovechó al máximo las falencias argentinas y fue superior de principio a fin. Fatoumatta Sillah, nacida en Gambia y nacionalizada eslovena, fue la gran figura de la jornada con 22 puntos, mientras que el resto de su equipo acompañó con un nivel sólido, mostrando eficacia en bloqueo y potencia en el saque.

image
La atacante santafesina Elina Rodríguez intenta superar el doble bloqueo rival.

En Argentina, la máxima anotadora volvió a ser Bianca Cugno con 16 tantos, pero sus intentos resultaron insuficientes frente a la defensa férrea de las europeas.

La derrota significó un duro golpe para el equipo de Facundo Morando, que había construido ilusión en el inicio del certamen. Argentina mostró pasajes de buen vóley frente a República Checa y un esfuerzo competitivo ante la potencia estadounidense.

Con este resultado, Las Panteras cerraron su participación con un balance de una victoria y dos derrotas en la fase de grupos. Los números finales fueron claros: Argentina 3-1 a República Checa, caída 1-3 frente a Estados Unidos y la derrota 0-3 ante Eslovenia que sentenció la eliminación.

Mundial Masculino

Del 12 al 28 de septiembre se disputará en Filipinas el Mundial de Voleibol masculino 2025. Argentina forma parte del Grupo C junto a Francia, Finlandia y Corea del Sur. El equipo nacional tiene entre sus titulares al central mendocino, Agustín Loser, quien además es el capitán del sexteto que dirige Marcelo Méndez.

