Golf Club Andino: ya están los clasificados para competir en el Club Praderas de Buenos Aires

Continuando con la programación del Golf Club Andino , se jugó el segundo Torneo Clasificatorio para la siguiente fase, que se jugará en el Club Praderas de Buenos Aires, de donde saldrán los integrantes del equipo que representará a la Argentina en el Torneo Latinoamericano.

Mundo Boca: Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato con el Xeneize

Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

De esta manera, Carlos Riveros, Julio Camsen, Felipe López Nadal, Eduardo Sánchez, Rodolfo Sánchez y Verónica Vittori lograron el mencionado pase a la siguiente ronda para pelear por integrar el equipo nacional, que viajará a Colombia en el mes de setiembre.

Con una ronda colmada de jugadores, el juego se inició en horas tempranas, donde los participantes se encontraron con una cancha bastante complicada, de acuerdo a su diseño, en una jornada programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.

De esta manera, en primera categoría, Eduardo “Topo” Sánchez fue quien logró la clasificación, luego de finalizar su recorrido con un neto de 69 golpes (1 bajo par); mientras que en segunda categoría, fue Rodolfo Sánchez, que sin jugar en su nivel habitual, logró el acceso con una tarjeta de 76 netos; finalmente en tercera categoría, donde el primer puesto quedó en manos de una dama, donde Verónica Vittori fue la ganadora con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

Por el Paralelo, en primera de caballeros, el primer puesto fue de Enrique Queirolo, con un neto de 67 golpes (3 bajo par), mientras que segundo fue Lucas Murad, con una tarjeta de 76 netos.

Diego Donnelly fue el ganador en segunda, con un acumulado de 67 netos (3 bajo par), siendo secundado por Diego Arenas, con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

Entre los senior, el mejor fue Alberto Waisman, también con un neto de 67 golpes (3 bajo par), escoltado por Antonio Pérez Café, con un neto de 68 golpes (2 bajo par).

Entre las damas de primera, la ganadora fue Cristina Cañada, que totalizó 69 golpes (1 bajo par) para su ronda, mientras que segunda fue Carolina Cañada, con 70 netos.

Finalmente entre las damas de segunda y senior, el primer puesto quedó en manos de la juvenil Mariana Masuet, que presentó una tarjeta de 63 netos (7 bajo par, score más bajo de la jornada), siendo escoltada por Gabriela Poli, con 66 golpes (4 bajo par).

Golf Club Andino: Clasificatorio

Categoría +5 a 9: 1) Eduardo Sánchez, 69.

Categoría 9.1 a 16: 1) Rodolfo Sánchez, 76.

Categoría 16.1 a 24: 1) Verónica Vittori, 69.

Golf Club Andino: Paralelo

Caballeros +5 a 12: 1) Enrique Queirolo, 67; 2) Lucas Murad, 76.

Caballeros 12.1 a 25: 1) Diego Donnelly, 67; 2) Diego Arenas, 69.

Caballeros senior +5 a 54: 1) Alberto Waisman, 67; 2) Antonio Pérez Café, 68.

Damas +5 a 23: 1) Cristina Cañada, 69; 2) Carolina Cañada, 70.

Damas 2° y senior 23.1 a 54: 1) Mariana Masuet, 63; 2) Gabriela Poli, 66.