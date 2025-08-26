26 de agosto de 2025 - 18:45

Golf Club Andino: ya están los clasificados para competir en el Club Praderas de Buenos Aires

GOLF CLUB ANDINO. Ya se sabe quiénes son los que accedieron a la segunda fase clasificatoria del Torneo Latinoamericano.

Rodolfo Sánchez, uno de los grandes destacados en el Golf Club Andino.&nbsp;

Rodolfo Sánchez, uno de los grandes destacados en el Golf Club Andino. 

Foto:

Gentileza: Golf Club Andino.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Boca Juniors sufre por una baja en la defensa

Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

Por Redacción Deportes
Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato en Boca. 

Mundo Boca: Di Lollo, de relegado a ganarse la titularidad y la renovación de contrato con el Xeneize

Con una ronda colmada de jugadores, el juego se inició en horas tempranas, donde los participantes se encontraron con una cancha bastante complicada, de acuerdo a su diseño, en una jornada programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.

Gol Club Andino: Torneo clasificatorio

De esta manera, en primera categoría, Eduardo “Topo” Sánchez fue quien logró la clasificación, luego de finalizar su recorrido con un neto de 69 golpes (1 bajo par); mientras que en segunda categoría, fue Rodolfo Sánchez, que sin jugar en su nivel habitual, logró el acceso con una tarjeta de 76 netos; finalmente en tercera categoría, donde el primer puesto quedó en manos de una dama, donde Verónica Vittori fue la ganadora con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

Eduardo Sanchez

Golf Club Andino: Torneo Paralelo

Por el Paralelo, en primera de caballeros, el primer puesto fue de Enrique Queirolo, con un neto de 67 golpes (3 bajo par), mientras que segundo fue Lucas Murad, con una tarjeta de 76 netos.

Diego Donnelly fue el ganador en segunda, con un acumulado de 67 netos (3 bajo par), siendo secundado por Diego Arenas, con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

Entre los senior, el mejor fue Alberto Waisman, también con un neto de 67 golpes (3 bajo par), escoltado por Antonio Pérez Café, con un neto de 68 golpes (2 bajo par).

Entre las damas de primera, la ganadora fue Cristina Cañada, que totalizó 69 golpes (1 bajo par) para su ronda, mientras que segunda fue Carolina Cañada, con 70 netos.

Finalmente entre las damas de segunda y senior, el primer puesto quedó en manos de la juvenil Mariana Masuet, que presentó una tarjeta de 63 netos (7 bajo par, score más bajo de la jornada), siendo escoltada por Gabriela Poli, con 66 golpes (4 bajo par).

Golf Club Andino: Clasificatorio

Categoría +5 a 9: 1) Eduardo Sánchez, 69.

Categoría 9.1 a 16: 1) Rodolfo Sánchez, 76.

Categoría 16.1 a 24: 1) Verónica Vittori, 69.

Golf Club Andino: Paralelo

Caballeros +5 a 12: 1) Enrique Queirolo, 67; 2) Lucas Murad, 76.

Caballeros 12.1 a 25: 1) Diego Donnelly, 67; 2) Diego Arenas, 69.

Caballeros senior +5 a 54: 1) Alberto Waisman, 67; 2) Antonio Pérez Café, 68.

Damas +5 a 23: 1) Cristina Cañada, 69; 2) Carolina Cañada, 70.

Damas 2° y senior 23.1 a 54: 1) Mariana Masuet, 63; 2) Gabriela Poli, 66.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Celtic de Escocia no pudo en penales ante el Kairat Almaty

David contra Goliat: Celtic quedó eliminado de la Champions League por un humilde equipo de Kazajistán

Por Emanuel Cenci
Rugby. Estanislao Tao Correa Llano

Rugby: Este sábado Liceo tendrá su final ante Tucumán Rugby en el Jardín de la República.

Por Gonzalo Tapia
Morena Tévez falleció en España. Su caso se había vuelto viral tras relatar su lucha en las redes sociales.

Conmoción en el hockey césped: murió una jugadora de 20 años que tenía una grave enfermedad

Por Redacción Deportes
Incidentes, barbarie y torturas en Avellaneda tras Independiente-Universidad de Chile

Escalofriantes detalles del fiscal de la causa Independiente - U de Chile: "era una escena de destrucción"

Por Redacción Deportes