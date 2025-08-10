10 de agosto de 2025 - 17:33

Golf Club Andino: continúa a todo ritmo el Torneo de Invierno en el Parque

GOLF. Con scores bajo par se jugó una nueva fecha del calendario de Invierno en el Golf Club Andino. todo los resultados.

GOLF CLUB ANDINO. Felipe López Nadal fue el ganador entre los caballeros de tercera categoría.&nbsp;

Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Una nueva jornada correspondiente al circuito de Invierno se desarrolló en los links del Golf Club Andino, jornada programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.Durante el desarrollo se pudo apreciar gran calidad de juego, lo que quedó demostrado por parte de todos los ganadores de las distintas categoría, que accedieron a sus triunfos con scores bajo el par de la cancha.

El primer puesto en segunda categoría de caballeros fue para Carlos Calad, liego de aplicar el puesto por desempate automático (menor hándicap), ya que tanto el ganador como José Luis Chaar, quien quedó segundo, presentaron idéntico marcador de 66 golpes (4 bajo par).

María Pía Cubillos fue la ganadora entre las damas de segunda categoría, luego de finalizar su recorrido con un neto de 63 golpes (7 bajo par), siendo escoltada por Perla Agüero, con una tarjeta de 67 golpes netos (3 bajo par).

Finalmente entre los caballeros senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el primer puesto fue de Juan Vilapriño, quien totalizó 64 netos (6 bajo par), mientras que Eduardo Aparicio fue segundo con un neto de 70 golpes.

Golf Club Andino: Todos los resultados de una nueva jornada de Invierno

Caballeros +5 a 12: 1) Carlos Riveros, 68; 2) Ignacio Ramos, 83.

Caballeros 12.1 a 25: 1) Carlos Calad, 66; 2) José Luis Chaar, 66.

Caballeros 25.1 a 54: 1) Felipe López Nadal, 58; 2) Valentín Lozano (NPT).

Caballeros senior +5 a 54: 1) Juan Vilapriño, 64; 2) Eduardo Aparicio, 70.

Damas +5 a 23: 1) Carolina Cañada, 69; 2) Cristina Cañada, 73.

Damas 23.1 a 54: 1) María Pía Cubillos, 63; 2) Perla Agüero, 67.

