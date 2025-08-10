Golf Club Andino: continúa a todo ritmo el Torneo de Invierno en el Parque

GOLF. Con scores bajo par se jugó una nueva fecha del calendario de Invierno en el Golf Club Andino. todo los resultados.

GOLF CLUB ANDINO. Felipe López Nadal fue el ganador entre los caballeros de tercera categoría.

Una nueva jornada correspondiente al circuito de Invierno se desarrolló en los links del Golf Club Andino, jornada programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.Durante el desarrollo se pudo apreciar gran calidad de juego, lo que quedó demostrado por parte de todos los ganadores de las distintas categoría, que accedieron a sus triunfos con scores bajo el par de la cancha.

Pía Cubillos GOLF CLUB ANDINO. Pía Cubillos, uno de las grandes jugadoras destacadas. Gentileza. El primero en demostrar lo comentado, fue Carlos Riveros, quien se quedó con el principal puesto entre los caballeros de primera categoría, tras presentar una tarjeta de 68 golpes (dos bajo par), siendo escoltado por Ignacio Ramos, que totalizó 83 golpes para su ronda.

El primer puesto en segunda categoría de caballeros fue para Carlos Calad, liego de aplicar el puesto por desempate automático (menor hándicap), ya que tanto el ganador como José Luis Chaar, quien quedó segundo, presentaron idéntico marcador de 66 golpes (4 bajo par).

Felipe López Nadal fue el ganador entre los caballeros de tercera categoría, donde el joven ganador no sólo quedó primero, sino que con sus 58 golpes netos (12 bajo par), consiguió, además, realizar el score más bajo del torneo.

Carlos Calad_ Por el lado de las damas, las hermanas Cañada se quedaron con los principales puesto en primera categoría, ya que Carolina terminó ganadora, con un neto de 69 golpes (1 bajo par), seguida de Cristina, que totalizó 73 golpes para su ronda.