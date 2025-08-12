Copa Sudamericana: Huracán dio un paso en falso en Colombia

Huracán de Parque Patricios perdió 1 a 0 con Once Caldas en Colombia, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Huracán cayó por 1 a 0 con Once Caldas de Colombia al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Palogrande, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El autor del único gol de la tarde-noche fue el delantero Dayro Moreno, que convirtió de penal a los 11 minutos del complemento.

La primera llegada del partido fue para el equipo argentino, luego de una presión alta, con un remate desde el borde del área del delantero Juan Bisanz, que buscó un tiro bajo y cruzado que se fue cerca del palo.

image El elenco colombiano empezó a dominar el partido con el correr de los minutos y tuvo su primera aproximación de peligro a los siete minutos, con una jugada colectiva desde el medio hacia la derecha en la que el volante Luis Sánchez abrió para el remate del extremo Michael Barrios, cuyo disparo alto al segundo palo fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.

A los 16 minutos, un pase largo a la espalda de la defensa del Globo volvió a asistir a Barrios, quien quedó mano a mano por el costado derecho pero no pudo vencer a Galíndez con un remate bajo y cruzado. Solo un minuto más tarde, un centro desde la derecha permitió el cabezazo del defensor Kevin Cuesta, sobre el segundo palo, cuyo frentazo bajo no superó la oposición del arquero ecuatoriano.

Dayro Moreno, de penal, marcó el 1-0 ante Huracán en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. #Sudamericana pic.twitter.com/wzl3yjFEu5 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 12, 2025 En su primer ataque de peligro del segundo tiempo, Once Caldas alcanzó el gol del triunfo. A los 11 minutos, Dayro Moreno aprovechó un penal, otorgado por una falta del defensor César Ibáñez sobre el extremo Michael Barrios, y cruzó un remate bajo con el pie derecho para convertir el 1-0.