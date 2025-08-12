Copa Sudamericana: Huracán dio un paso en falso en Colombia

Huracán cayó por 1 a 0 con Once Caldas de Colombia al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Palogrande, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El autor del único gol de la tarde-noche fue el delantero Dayro Moreno, que convirtió de penal a los 11 minutos del complemento.
La primera llegada del partido fue para el equipo argentino, luego de una presión alta, con un remate desde el borde del área del delantero Juan Bisanz, que buscó un tiro bajo y cruzado que se fue cerca del palo.
El elenco colombiano empezó a dominar el partido con el correr de los minutos y tuvo su primera aproximación de peligro a los siete minutos, con una jugada colectiva desde el medio hacia la derecha en la que el volante Luis Sánchez abrió para el remate del extremo Michael Barrios, cuyo disparo alto al segundo palo fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.
A los 16 minutos, un pase largo a la espalda de la defensa del Globo volvió a asistir a Barrios, quien quedó mano a mano por el costado derecho pero no pudo vencer a Galíndez con un remate bajo y cruzado. Solo un minuto más tarde, un centro desde la derecha permitió el cabezazo del defensor Kevin Cuesta, sobre el segundo palo, cuyo frentazo bajo no superó la oposición del arquero ecuatoriano.
En su primer ataque de peligro del segundo tiempo, Once Caldas alcanzó el gol del triunfo. A los 11 minutos, Dayro Moreno aprovechó un penal, otorgado por una falta del defensor César Ibáñez sobre el extremo Michael Barrios, y cruzó un remate bajo con el pie derecho para convertir el 1-0.
La reacción de Huracán llegó con el mediocampista Leonardo Gi, que avanzó por derecha y filtró un buen pase para el delantero Luciano Giménez, cuyo remate bajo y cruzado fue contenido por el arquero James Aguirre. Sin embargo, fue la única chance clara que pudo generar hasta el cierre del encuentro.
Con la derrota, el Globo deberá remontar en el partido de vuelta, a disputarse el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 horas, en el que recibirá al elenco colombiano en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Formaciones de Once Caldas - Huracán:
Once Caldas (1): James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan Cuesta; Mateo García; Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Herrera.
Huracán (0): Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Kudelka.
Datos del partido:
Estadio: Palogrande (Colombia).
Árbitro: Ramón Abatti Abel (Brasil).
VAR: Daniel Nobre (Brasil).
Goles: ST: 11m. Dayro Moreno de penal (OC).
Cambios: ST: al inicio. Gabriel Alanís por Rodrigo Cabral (H) y Luciano Giménez por Matías Tissera (H); 25m. Iván Rojas por Mateo Zuleta (OC) y Luis Gómez por Alejandro García (OC); 37m. Facundo Waller por Leonardo Gil (H), Agustín Urzi por Juan Bisanz (H); Eduar Beltrán por Luis Sánchez (OC) y Jefry Zapata por Dayro Moreno (OC); 44m. Lucas Carrizo por Emmanuel Ojeda (H).
